Забудьте о Мальдивах: секретный остров, который красивее и дешевле других курортов
- Сан-Томе и Принсипи является бюджетным и живописным направлением, известным своей природой и богатым животным миром, где туристы могут потратить значительно меньше, чем на других экзотических курортах.
- Для въезда в Сан-Томе и Принсипи украинцам нужна виза, которую можно получить через систему электронной визы, а также обязательная прививка против желтой лихорадки.
Сан-Томе и Принсипи, скрытая жемчужина у побережья Западной Африки, является идеальным местом для путешественников, которые хотят сбежать от зимней стужи. Известный живописной природой этот тропический рай предлагает уникальное сочетание приключений и отдыха.
Страна, состоящая из двух островов, покрыта пышной зеленью, тропическими лесами и может похвастаться потрясающими пляжами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Смотрите также Отдых на Шри-Ланке: что надо знать туристам, чтобы не попасть впросак на райском острове
Что известно о Сан-Томе и Принсипи?
Сан-Томе и Принсипи была названа "недооцененным туристическим направлением". Страна, которую называют "африканскими Галапагосами", гарантирует эколюксовый отдых.
Более того, как пишет Daily Mail – отдых на островах является бюджетным и не опустошит кошелек, как это может произойти в других экстравагантных местах, например Мальдивы. В частности, за один день турист может потратить от 4 до 20 тысяч гривен на исследование острова. Это значительно дешевле Гавайев, где только одна ночь в отеле может обойтись в 8 тысяч гривен.
Сан-Томе и Принсипи / Фото Shutterstock
Сан-Томе и Принсипи – это вторая самая маленькая по размеру страна Африки после Сейшельских островов. Несмотря на скромные размеры, она может похвастаться богатым животным миром. Здесь есть множество локальных видов птиц, амфибий и рептилий, которые больше нигде не обитают.
На обоих островах есть множество доступных развлечений, в частности стоит посетить Baía das Agulhas, где из моря возвышаются гранитные скалы. Также внимание туристов привлекает Roca Agua-Ize – одна из первых плантаций, где выращивали кофе и какао. Сегодня комплекс на острове Сан-Томе служит туристической аттракцией с экскурсиями, где можно узнать о колониальном прошлом.
Сан-Томе и Принсипи также является домом для могущественного Кан-Гранде – скалы в форме иглы, которая заселена змеями. Вулканическая скала расположена в национальном парке Обо, а ее высота составляет 663 метра над уровнем моря.
Безопасно ли путешествовать в Сан-Томе и Принсипи?
Согласно информации украинского МИД, уровень преступности в Сан-Томе и Принсипи в целом низкий, однако кражи и разбойные нападения иногда случаются.
Туристам рекомендуют хранить ценные вещи и деньги в защищенных от посторонних лиц местах. Также при себе следует иметь копию загранпаспорта и хранить копии документов.
Скала Кан-Гранде / Фото Philippe Bourachot
Для въезда в страну обязательна прививка против желтой лихорадки, о наличии которой выдается соответствующий сертификат той клиникой, в которой проведена прививка. Этот сертификат могут потребовать при въезде в страну и отказать во въезде при его отсутствии.
Нужна ли виза в Сан-Томе и Принсипи?
Как пишет Visit Ukraine, гражданам Украины нужна виза для поездки в Сан-Томе и Принсипи.
Украинцы могут оформить туристическую визу с помощью системы электронной визы (e-Visa). Это онлайн-разрешение, которое позволяет подать заявку заранее и получить подтверждение перед поездкой.
Электронная виза позволяет краткосрочное пребывание с туристической целью.
Как получить визу в Сан-Томе и Принсипи?
- Перейдите на официальный сайт визового сервиса Сан-Томе и Принсипи и заполните онлайн-анкету с указанием личных данных, даты путешествия и контактной информации.
- Добавьте сканкопию паспорта и фотографию.
- Подайте заявку и дождитесь подтверждения (рассмотрение обычно занимает до 7 рабочих дней). После получения одобрения распечатайте письмо-подтверждение и возьмите его с собой в путешествие.
- Окончательная оплата визового сбора (20 евро) осуществляется уже по прибытии в аэропорту.
Частые вопросы
Что делает Сан-Томе и Принсипи привлекательным туристическим направлением?
Сан-Томе и Принсипи поражает своей природной красотой - пышной зеленью, тропическими лесами и потрясающими пляжами. Страна, известная как 'африканские Галапагосы', предлагает эколюксовый отдых по доступной цене, что делает ее привлекательным направлением для туристов.
Какие меры безопасности следует учитывать туристам в Сан-Томе и Принсипи?
Хотя уровень преступности в Сан-Томе и Принсипи в целом низкий, туристам рекомендуется хранить ценные вещи и деньги в безопасных местах, а также иметь при себе копии документов. Для въезда в страну обязательна прививка против желтой лихорадки.
Какой процесс получения визы в Сан-Томе и Принсипи для украинцев?
Граждане Украины могут оформить туристическую визу через систему электронной визы (e-Visa). Это предусматривает заполнение онлайн-анкеты, добавление сканкопий паспорта и фотографии, подачу заявки и ожидание подтверждения. Окончательная оплата визового сбора производится по прибытии в аэропорту.