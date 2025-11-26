Забудьте о Мальдивах: секретный остров, который красивее и дешевле других курортов

Сан-Томе и Принсипи, скрытая жемчужина у побережья Западной Африки, является идеальным местом для путешественников, которые хотят сбежать от зимней стужи. Известный живописной природой этот тропический рай предлагает уникальное сочетание приключений и отдыха.

Страна, состоящая из двух островов, покрыта пышной зеленью, тропическими лесами и может похвастаться потрясающими пляжами.

Что известно о Сан-Томе и Принсипи?

Сан-Томе и Принсипи была названа "недооцененным туристическим направлением". Страна, которую называют "африканскими Галапагосами", гарантирует эколюксовый отдых.

Более того, как пишет Daily Mail – отдых на островах является бюджетным и не опустошит кошелек, как это может произойти в других экстравагантных местах, например Мальдивы. В частности, за один день турист может потратить от 4 до 20 тысяч гривен на исследование острова. Это значительно дешевле Гавайев, где только одна ночь в отеле может обойтись в 8 тысяч гривен.



Сан-Томе и Принсипи / Фото Shutterstock

Сан-Томе и Принсипи – это вторая самая маленькая по размеру страна Африки после Сейшельских островов. Несмотря на скромные размеры, она может похвастаться богатым животным миром. Здесь есть множество локальных видов птиц, амфибий и рептилий, которые больше нигде не обитают.

На обоих островах есть множество доступных развлечений, в частности стоит посетить Baía das Agulhas, где из моря возвышаются гранитные скалы. Также внимание туристов привлекает Roca Agua-Ize – одна из первых плантаций, где выращивали кофе и какао. Сегодня комплекс на острове Сан-Томе служит туристической аттракцией с экскурсиями, где можно узнать о колониальном прошлом.

Сан-Томе и Принсипи также является домом для могущественного Кан-Гранде – скалы в форме иглы, которая заселена змеями. Вулканическая скала расположена в национальном парке Обо, а ее высота составляет 663 метра над уровнем моря.

Безопасно ли путешествовать в Сан-Томе и Принсипи?

Согласно информации украинского МИД, уровень преступности в Сан-Томе и Принсипи в целом низкий, однако кражи и разбойные нападения иногда случаются.

Туристам рекомендуют хранить ценные вещи и деньги в защищенных от посторонних лиц местах. Также при себе следует иметь копию загранпаспорта и хранить копии документов.



Скала Кан-Гранде / Фото Philippe Bourachot

Для въезда в страну обязательна прививка против желтой лихорадки, о наличии которой выдается соответствующий сертификат той клиникой, в которой проведена прививка. Этот сертификат могут потребовать при въезде в страну и отказать во въезде при его отсутствии.

Нужна ли виза в Сан-Томе и Принсипи?

Как пишет Visit Ukraine, гражданам Украины нужна виза для поездки в Сан-Томе и Принсипи.

Украинцы могут оформить туристическую визу с помощью системы электронной визы (e-Visa). Это онлайн-разрешение, которое позволяет подать заявку заранее и получить подтверждение перед поездкой.

Электронная виза позволяет краткосрочное пребывание с туристической целью.

Как получить визу в Сан-Томе и Принсипи?