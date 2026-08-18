200 тысяч человек и ни капли покоя: где находится самый переполненный пляж в мире

Море, песок и почти ни одного свободного места, где можно было бы спокойно разложить полотенце. В разгар сезона этот пляж в китайском Шэньчжэне превращается в настоящее море людей, куда за один день могут прийти десятки тысяч отдыхающих.

Пляж Дамейша в Шэньчжэне – не просто популярная городская пляжная зона, а настоящий символ летней толпы, которая порой превращает отдых в испытание для выносливых. Этот 1,8-километровый участок побережья в пиковые моменты может принимать около 200 000 человек, и именно поэтому его не без оснований называют самым переполненным пляжем в мире, сообщает Oddity Central.

Почему сюда приходят сотни тысяч людей?

Dameisha – это общественный пляж, поэтому формально попасть на него может любой. Именно в этом и кроется парадокс: бесплатный доступ, удобный транспорт и удачное расположение делают его чрезвычайно привлекательным как для местных, так и для туристов.

К пляжу ведут несколько автобусных маршрутов, а прямо перед ним расположена станция метро – такая транспортная доступность только подливает масла в огонь и собирает здесь толпы, которые с каждым летом становятся все плотнее.

Один из самых переполненных дней: смотреть видео

Из-за этого власти Шэньчжэня в последние годы пошли на ограничения: с мая по октябрь на пляж разрешают попадать не более 80 000 посетителей в день, а для входа ввели обязательную систему бронирования. И все же даже эта цифра звучит как вызов здравому смыслу, если вспомнить, что в отдельные моменты здесь одновременно собиралось до 200 000 человек.

Что чувствуют туристы, которые добираются туда?

Не все, кто приезжает на Dameisha Beach, уезжают с романтическими впечатлениями. На платформах вроде TripAdvisor можно найти резкие отзывы раздраженных посетителей, которые жалуются, что из-за давки не могли даже добраться до воды. Несмотря на это, пляж не теряет своей привлекательности. Для одних это слишком, для других удивительное зрелище, которое хочется увидеть хотя бы раз.