Планируя путешествия на следующий год, туристы все чаще обращают внимание на места, которые еще не стали привычными пунктами массовых маршрутов.

Платформа Expedia проанализировала, в каких местах мира интерес туристов вырос больше всего по сравнению с предыдущим годом, и составила рейтинг самых модных направлений для путешествий в 2027 году. Об этом пишет испанское издание 20minutos.

Какие направления возглавили рейтинг самых модных мест для путешествий?

1. Озеро Тахо, Калифорния, США

Озеро Тахо – самое большое альпийское озеро Северной Америки. Оно расположено среди гор и привлекает туристов природными пейзажами, которые совсем не напоминают привычные пляжные пейзажи Калифорнии. Здесь можно заниматься водными видами спорта и отдыхать на лоне дикой природы. Интерес к озеру вырос целых на 195%.

2. Префектура Хього, Япония

Этот японский регион заинтересует путешественников, которые хотят совместить культурный отдых с природными достопримечательностями. Одна из главных причин посетить Хего – это знаменитый замок Химедзи, который считается одной из самых известных исторических достопримечательностей Японии. Также здесь есть традиционные термальные курорты онсэн и живописные природные места. Количество поисковых запросов о регионе увеличилось на 95%.

3. Пунта-дель-Эсте, Уругвай

Пунта-дель-Эсте – один из главных туристических центров Уругвая. Город может заинтересовать тех, кто планирует отдых у океана и хочет открыть для себя популярные курорты Южной Америки. Интерес к этому направлению вырос на 65%, что обеспечило ему третье место в рейтинге.

4. Седона, Аризона, США

Седона привлекает необычными пустынными пейзажами и огромными скалами красноватых оттенков. Местные пейзажи напоминают декорации к старым вестернам, поэтому город может особенно понравиться любителям природных локаций и необычных фотомаршрутов. Количество поисковых запросов о Седоне выросло на 55%.

5. Пусан, Южная Корея

Пусан – одна из самых популярных азиатских городских локаций, которая привлекает все больше внимания путешественников. Это направление для тех, кто хочет познакомиться с Южной Кореей за пределами ее столицы и увидеть один из крупнейших городов страны. Интерес к Пусану вырос на 50%.

6. Остров Холбош, Мексика

Холбош – тропический остров недалеко от Канкуна, который стал одним из интересных туристических направлений мексиканского побережья. Он может заинтересовать тех, кто мечтает о отдыхе на острове среди живописной природы и хочет открыть для себя новые места недалеко от популярного курорта. Количество поисковых запросов о Холбоше выросло на 45%.

7. Перуджа, Италия

Перуджа – город в центральной части Италии, который стал одним из двух европейских направлений в первой десятке. Он может заинтересовать туристов, желающих познакомиться с итальянскими городами за пределами самых популярных туристических маршрутов. Интерес к Перудже вырос на 35%.

8. Регион Твид, Австралия

Регион Твид отличается разнообразными природными ландшафтами. Здесь сочетаются вулканические кальдеры, полноводные реки и живописное побережье. Такое направление может понравиться путешественникам, которые хотят увидеть различные природные пейзажи во время одного путешествия. Количество поисковых запросов о регионе увеличилось на 35%.

9. Ниагара-он-те-Лейк, Канада

Этот канадский город расположен рядом со знаменитыми Ниагарскими водопадами. Поэтому он может стать интересной остановкой для туристов, которые планируют увидеть одну из самых известных природных достопримечательностей Северной Америки и исследовать ее окрестности. Интерес к городу вырос на 35%.

10. Чичестер, Великобритания

Чичестер занял второе место среди европейских городов в рейтинге. Это направление для тех, кто хочет открыть для себя менее очевидные туристические локации Великобритании и познакомиться с небольшими английскими городами. Количество поисковых запросов о нем увеличилось на 30%.

Приведенные выше проценты отражают рост поискового интереса к направлениям по сравнению с предыдущим годом, а не фактическое увеличение количества туристов.