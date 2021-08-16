Редакция Travel 24 подобрала 10 колоритных туристических локаций в Украине. Где отдыхают украинцы и зарубежные гости кроме европейского Буковеля и заповедной Аскании-Новой, читайте дальше.

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Буковель

История курорта Буковель берет свое начало в 2000 году, когда у подножия одноименной горы развернулось строительство горнолыжного комплекса. По динамике развития и стандартами обслуживания курорт до сих пор опережает остальные локации отдыха в Украине. Здесь обустроены 56 лыжных трасс общей протяженностью 55 километров с 14 подъемниками и 2 мультилифтами. Что важно, Буковель не зависит от погоды: нужное количество снега "наметает" снежные пушки.

Впрочем, курорт пользуется спросом и летом. Его давно облюбовали поклонники целебного отдыха в горах. К вашим услугам – все, что нужно для восстановления сил:

уникальные минеральные источники;

оздоровительно-лечебный центр, специализирующийся на заболеваниях мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата;

развитая инфраструктура, которая делает ваш путь к здоровью максимально быстрым и комфортным.

Дземброня

Это поселок в Ивано-Франковской области – один из самых высокогорных в Украине. Он расположено на высоте 898 метров над уровнем моря. Дземброня имеет протяженность 10 километров, а его площадь – 843 гектаров. Жителей же здесь всего около 300, и зеленый туризм – один из основных источников их заработка.

От Дземброни вьется много пешеходных горных маршрутов. Здесь хорошо развита инфраструктура, при этом сохранена аутентичность и отсутствует ангажированность. К вашим услугам и гостиницы, и усадьбы – на любой вкус и кошелек.

Синевир

Это высокогорное озеро – одно из 7 чудес Украины. Ему - более 10 000 лет. Возник Синевир на месте котлована, образовавшаяся из-за оползней, и наполнился водой из трех горных ручьев. Глубина водоема в некоторых местах достигает 24 метров, но из-за прозрачности воды возникает обманчивое впечатление, что дно – совсем близко.

Средняя температура воды в Синевире +10 ... + 19 градусов, но прогревается она лишь на 1 – 2 метра. Поэтому купаться в озере запрещено, а вот фотографироваться можно, сколько душе угодно!

Бакота

Этого города в долине реки Днестр больше нет на карте Украины. Он был затоплен при строительстве Новоднестровской ГЭС. Частично сохранился только монастырь, созданный в одной из самых высоких гор.

Именно здесь, в Бакоте, снимали некоторые сцены фильма "Тарас Бульба".

Это место на Хмельнитчине ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Они приезжают сюда насладиться видами, целебным горным воздухом и кристально чистой водой. Говорят, что климат здесь – как в Крыму. Один нюанс: в Бакоте нет "цивилизованного" жилья,разве что – "гостиницы" под звездами. (Это мы о туристических палатках.)

Домик рыбака

Все более популярным среди туристов становится Дом рыбака, или Бабы-Яги, в селе Старое Солотвино, что в 10 минутах езды от Бердичева, Житомирской области.

Туристическая аттракция расположена посреди реки Коднянкы: в 1970-х годах для нее специально создали искусственный остров. Некоторое время этот клочок суши называли Островом любви. Впоследствии рыбаки за свой счет построили здесь дом для отдыха – и теперь остров известен именно им.

Припять

Город-призрак Припять – немой свидетель страшной ядерной катастрофы 1986 года. Долгое время это была абсолютно закрытая зона отчуждения, куда забирались разве что экстремалы. Опустевшие улицы, мертвые окна домов, заброшенные квартиры с фотографиями на стенах, деревья на крышах многоэтажек – таким сейчас видим прежде образцовый советский город. Сохранился и парк аттракционов, а еще – мощная радиолокационная дуга.

Поток туристов в Чернобыль год от года растет. Сюда приезжают не только украинцы, но и иностранцы. 2021 году город-призрак посетило уже более 32 тысяч человек.

Одесса

Яркий говор, меткие, но доброжелательные шутки, уютные дворики и вкусная рыба не нуждаются в дополнительной рекламе. Одесса – настоящая жемчужина на карте Украины, родина фестивалей юмора и эпицентр кинособытий.

Одесский оперный театр журнал Forbes внес в список самых необычных достопримечательностей Восточной Европы. А Нацбанк Украины в честь 120-летия театра выпустил юбилейную монету с его изображением.

Кроме областного центра отдыхающих привлекают также Затока, Каролино-Бугаз, Белгород-Днестровский, Вилково и Санжейка.

Кинбурнская коса

Этот мыс шириной 10 километров врезается в море на 40 километров. С одной стороны его омывают морские воды, с другой – пресные, днепровские. Вся коса относится к Черноморскому биосферному заповеднику.

На здешней неприкосновенной природе любят отдыхать "дикарями". Чтобы добраться сюда, нужно доехать на автобусе до Очакова, а затем пересесть на катер или быстроходную лодку. Еще 10 – 12 минут – и вот вы уже любуетесь маяком, чистыми пляжами, пестрыми птичьими стаями, а порой – и дикими животными.

Розовое озеро

Геническе розовое озеро в селе Приозерном, перед самой Арабатской стрелкой, полюбилось туристам не только из-за красивых видов. Оно славится также целебными грязями и водой, как в Мертвом море. Кстати, раньше здесь добывали соль в промышленных масштабах.

Своим фантастическим окрасом озеро обязан микроводоросли Dunaliella salina, что способна выжить даже в солонющей воде. Именно это растение придает воде красно-розовый оттенкок, а также целебных свойств.

Аскания-Нова

Уникальный биосферный заповедник в Херсонской области, основанный бароном Фридрихом Фальц-Фейн 1899 года, – еще одно чудо Украины. Этот участок степи никогда не обрабатывался человеком, а сегодня является одной из самых любимых локаций сафари-туристов.

В Аскании-Новой – прекрасный зоопарк, а также сафари-парк, где животные живут на свободе, в естественных условиях. Прекрасно чувствуют себя здесь и люди. Недаром NASA внесла заповедник в рейтинг мест, чья енерегетика производит мощное благотворное влияние на все живое.