Среди них все же есть те, что обслужили большее количество туристов. Об этом сообщила Госавиаслужба Украины.

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Названы самые популярные аэропорты Украины: рейтинг

Регулятор заявил, что общий пассажиропоток аэродромов Украины за 9 месяцев 2021 года составил 11 миллионов 816,1 тысячи человек.

Так, в сентябре 2021 года самыми популярными воздушными воротами стали Борисполь, Львов и "Киев" (Жуляны) – 78% пассажиропотока от общего авиатрафика страны.

Также в список вошли аэропорты Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр.

Борисполь – 1 миллион 160,7 тысячи человек; Львов – примерно 258 тысяч человек; "Киев" (Жуляны) – 187,8 тысячи человек; Одесса – примерно 171 тысяча человек; Харьков – 142,8 тысячи человек; Запорожье – 79,5 тысячи человек; Днепр – 30 тысяч человек.

Отмечается, что в эту статистику не входит аэропорт Симферополь, который на территории аннексированного полуострова Крым – официально аэропорт закрыт с 2014 года.

Аэропорт "Киев" закроют на ремонт в 2024 году

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2024 году закроют для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ремонтные работы планируют начать в 2023 году, а закончить в течение двух лет.

Во время ремонта намерены увеличить длину полосы на 460 метров к 2770 метров.

Также один из курсов полосы оснастят инструментальной системой посадки ILS категории II ICAO, что позволит заходить на посадку при видимости не менее 350 метров.

Кроме того, работы будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов.