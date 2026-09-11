Настоящая ледяная сказка: 5 самых красивых пляжей мира, которые стоит посетить зимой

Морское побережье прекрасно не только в теплое время года, когда жаркое солнце так и манит окунуться в бирюзовую воду. Зимой пляжи не менее впечатляют, просто их красота совсем другая. Заснеженные берега, высокие волны, скалы, туманы и почти полное отсутствие людей создают пейзажи, которые не увидишь летом.

Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о 5 самых красивых зимних пляжах мира, которые поражают с первого взгляда.

Какие пляжи стоит посетить именно зимой?

1. Пляж Чармут, Дорсет, Великобритания

Этот пляж на Юрском побережье Англии лучше всего подойдет для любителей истории, ведь он славится большим количеством окаменелостей. Люди со всей страны приезжают сюда, чтобы найти доисторическую реликвию.

2. Пляж Квалвика, Лофотенские острова, Норвегия

На пляже Квалвика создается ощущение, будто вы попали на край света. И это не зря, ведь чтобы добраться до этого отдаленного места, нужно пройти 4 километра через гору Ритен. По дороге путешественники могут увидеть овец, пасущихся на фоне скал. Идти следует осторожно, ведь тропа может быть мокрой и скользкой.

Вид на безлюдный пляж, открывающийся с горы, захватывает дух. Больше всего поражает контраст между отвесными скалами и бирюзовым океаном.



Пляж Квалвика в Норвегии / Фото Shutterstock

3. Пляж Рейнисфьяр, Вик, Исландия

Этот уединенный и необыкновенно красивый пляж с черным вулканическим песком часто называют одним из самых опасных в мире. Все потому, что здесь внезапно возникают мощные волны, которые могут утащить туристов с берега в океан.

Пляж Рейнисфьяра окружен скалистыми шпилями, которые, согласно легенде, представляют собой спящих троллей. Благодаря своей невероятной красоте это место не раз становилось съемочной площадкой для популярных фильмов и сериалов, в частности "Игры престолов".

Пляж Рейнисфьяр в Исландии / Фото Depositphotos

4. Plage de la Conche des Baleines, Иль-де-Ре, Франция

Этот пляж на острове Иль-де-Ре лучше всего подходит для созерцания зимнего заката. Иль-де-Ре – это идеальное воплощение южной Франции с побеленными зданиями, терракотовыми крышами и спокойной атмосферой. В июле и августе здесь много людей, поэтому трудно найти жилье. Однако зимой атмосфера на острове меняется – природа затихает и становится особенно красивой.

5. Пляж Хот-Уотер, полуостров Коромандел, Новая Зеландия

Пляж Хот-Уотер – одно из немногих мест, где можно окунуться в теплый природный бассейн посреди зимы. Даже при -15 градусах из-под земли бьет горячая термальная вода. Туристы и местные жители приходят сюда с лопатами, чтобы выкопать в песке свой собственный горячий бассейн. Однако это развлечение доступно только после отлива.

Зимний пляжный отдых – это не только купание и загаре. В холодное время года стоит приехать к морю ради пейзажей и прогулок по побережью. А мороз, сильные волны или снег лишь придают таким пейзажам особое настроение.