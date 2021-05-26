Конечно, выбрать среди всех самые красивые – задача не из легких. Однако Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает 6 городов, которые вам точно будут по душе.

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Львов

На первом месте культурная столица Украины. Но речь идет не только о кофе, шоколаде и живописных улочках. В этом городе расположено наибольшее количество памятников архитектуры в государстве – около 2500, и вся центральная часть Львова охраняется ЮНЕСКО.

Локации, которые стоит посетить:

  • Львовская Ратуша
  • Площадь Рынок
  • Итальянский дворик
  • Оперный театр
  • Дворец Потоцких
  • Доминиканский костел
  • Замковая гора

Киев

То, что Киев есть в этом списке, ни для кого не станет неожиданностью. В столице Украины множество пышных церквей, крепостей, широких бульваров и узких улочек. Но это не единственное, чем город может удивить – прекрасная архитектура, а также удивительная атмосфера привлекают туристов со всего мира.

Локации, которые стоит посетить:

  • Парк Славы
  • Мариинский парк
  • Набережная на Подоле
  • Оболонская набережная
  • Пешеходный мост
  • Андреевский спуск
  • Воздвиженка
  • Ботанический сад имени Гришко
  • Киево-Печерская лавра

Черновцы

Почти все достопримечательности города расположены в центре, поэтому выходных вполне достаточно, чтобы увидеть самое интересное. Несмотря на то, что Черновцы – центр наименьшей области Украины, это настоящий европейский город со своей атмосферой, которое еще называют "украинским Парижем".

Локации, которые стоит посетить:

  • Университет имени Юрия Федьковича
  • Улица Ольги Кобылянской
  • Дом корабль
  • Ратуша
  • Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Ивано-Франковск

Город, который хорошо знаком всем туристам, направляющимся на отдых в Карпаты и Закарпатье. Ивано-Франковск кажется совсем крошечным с высоты птичьего полета, но это не значит, что ему нечем удивить гостей. Здесь царит особое настроение, присущее только бывшему Станиславову.

Локации, которые стоит посетить:

  • Ратуша
  • Площадь Рынок
  • Крепостная галерея "Бастион"
  • Стометровка
  • Urban Space 100

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Одесса

"Южная Пальмира" остается в списке самых популярных туристических направлений в Украине. Сюда стоит ехать не только летом, чтобы отдохнуть на море, а в любое время года. Здесь множество интересных культурных, исторических, архитектурных и гастрономических мест на любой вкус.

Локации, которые стоит посетить:

  • Одесский национальный академический театр оперы и балета
  • Памятник основателям Одессы
  • Городской сад
  • Потемкинская лестница
  • Приморский бульвар
  • Пляж Ланжерон
  • Канатная дорога
  • Пассаж

Ужгород

Это город, который должен посетить каждый: настоящий закарпатский климат, живописная река Уж, цветение сакуры и невероятно красивая набережная. Он расположен у самого подножия по ту сторону Карпатских гор. Туристы приезжают сюда путешествовать замками и любоваться местными красотами.

Локации, которые стоит посетить:

  • Ужгородский замок
  • Пешеходная улица Корзо
  • Скансен
  • Липовая аллея
  • Ужгородский ботанический сад
  • Дегустационная винная зала "Шардоне"

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).


SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:


Приятного путешествия!