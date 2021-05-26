Конечно, выбрать среди всех самые красивые – задача не из легких. Однако Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает 6 городов, которые вам точно будут по душе.

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Львов

На первом месте культурная столица Украины. Но речь идет не только о кофе, шоколаде и живописных улочках. В этом городе расположено наибольшее количество памятников архитектуры в государстве – около 2500, и вся центральная часть Львова охраняется ЮНЕСКО.

Локации, которые стоит посетить:

Львовская Ратуша

Площадь Рынок

Итальянский дворик

Оперный театр

Дворец Потоцких

Доминиканский костел

Замковая гора

Киев

То, что Киев есть в этом списке, ни для кого не станет неожиданностью. В столице Украины множество пышных церквей, крепостей, широких бульваров и узких улочек. Но это не единственное, чем город может удивить – прекрасная архитектура, а также удивительная атмосфера привлекают туристов со всего мира.

Локации, которые стоит посетить:

Парк Славы

Мариинский парк

Набережная на Подоле

Оболонская набережная

Пешеходный мост

Андреевский спуск

Воздвиженка

Ботанический сад имени Гришко

Киево-Печерская лавра

Черновцы

Почти все достопримечательности города расположены в центре, поэтому выходных вполне достаточно, чтобы увидеть самое интересное. Несмотря на то, что Черновцы – центр наименьшей области Украины, это настоящий европейский город со своей атмосферой, которое еще называют "украинским Парижем".

Локации, которые стоит посетить:

Университет имени Юрия Федьковича

Улица Ольги Кобылянской

Дом корабль

Ратуша

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Ивано-Франковск

Город, который хорошо знаком всем туристам, направляющимся на отдых в Карпаты и Закарпатье. Ивано-Франковск кажется совсем крошечным с высоты птичьего полета, но это не значит, что ему нечем удивить гостей. Здесь царит особое настроение, присущее только бывшему Станиславову.

Локации, которые стоит посетить:

Ратуша

Площадь Рынок

Крепостная галерея "Бастион"

Стометровка

Urban Space 100

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Одесса

"Южная Пальмира" остается в списке самых популярных туристических направлений в Украине. Сюда стоит ехать не только летом, чтобы отдохнуть на море, а в любое время года. Здесь множество интересных культурных, исторических, архитектурных и гастрономических мест на любой вкус.

Локации, которые стоит посетить:

Одесский национальный академический театр оперы и балета

Памятник основателям Одессы

Городской сад

Потемкинская лестница

Приморский бульвар

Пляж Ланжерон

Канатная дорога

Пассаж

Ужгород

Это город, который должен посетить каждый: настоящий закарпатский климат, живописная река Уж, цветение сакуры и невероятно красивая набережная. Он расположен у самого подножия по ту сторону Карпатских гор. Туристы приезжают сюда путешествовать замками и любоваться местными красотами.

Локации, которые стоит посетить:

Ужгородский замок

Пешеходная улица Корзо

Скансен

Липовая аллея

Ужгородский ботанический сад

Дегустационная винная зала "Шардоне"

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:



Приятного путешествия!