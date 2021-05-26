Конечно, выбрать среди всех самые красивые – задача не из легких. Однако Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает 6 городов, которые вам точно будут по душе.
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Львов
На первом месте культурная столица Украины. Но речь идет не только о кофе, шоколаде и живописных улочках. В этом городе расположено наибольшее количество памятников архитектуры в государстве – около 2500, и вся центральная часть Львова охраняется ЮНЕСКО.
Локации, которые стоит посетить:
- Львовская Ратуша
- Площадь Рынок
- Итальянский дворик
- Оперный театр
- Дворец Потоцких
- Доминиканский костел
- Замковая гора
Киев
То, что Киев есть в этом списке, ни для кого не станет неожиданностью. В столице Украины множество пышных церквей, крепостей, широких бульваров и узких улочек. Но это не единственное, чем город может удивить – прекрасная архитектура, а также удивительная атмосфера привлекают туристов со всего мира.
Локации, которые стоит посетить:
- Парк Славы
- Мариинский парк
- Набережная на Подоле
- Оболонская набережная
- Пешеходный мост
- Андреевский спуск
- Воздвиженка
- Ботанический сад имени Гришко
- Киево-Печерская лавра
Черновцы
Почти все достопримечательности города расположены в центре, поэтому выходных вполне достаточно, чтобы увидеть самое интересное. Несмотря на то, что Черновцы – центр наименьшей области Украины, это настоящий европейский город со своей атмосферой, которое еще называют "украинским Парижем".
Локации, которые стоит посетить:
- Университет имени Юрия Федьковича
- Улица Ольги Кобылянской
- Дом корабль
- Ратуша
- Резиденция митрополитов Буковины и Далмации
Ивано-Франковск
Город, который хорошо знаком всем туристам, направляющимся на отдых в Карпаты и Закарпатье. Ивано-Франковск кажется совсем крошечным с высоты птичьего полета, но это не значит, что ему нечем удивить гостей. Здесь царит особое настроение, присущее только бывшему Станиславову.
Локации, которые стоит посетить:
- Ратуша
- Площадь Рынок
- Крепостная галерея "Бастион"
- Стометровка
- Urban Space 100
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Одесса
"Южная Пальмира" остается в списке самых популярных туристических направлений в Украине. Сюда стоит ехать не только летом, чтобы отдохнуть на море, а в любое время года. Здесь множество интересных культурных, исторических, архитектурных и гастрономических мест на любой вкус.
Локации, которые стоит посетить:
- Одесский национальный академический театр оперы и балета
- Памятник основателям Одессы
- Городской сад
- Потемкинская лестница
- Приморский бульвар
- Пляж Ланжерон
- Канатная дорога
- Пассаж
Ужгород
Это город, который должен посетить каждый: настоящий закарпатский климат, живописная река Уж, цветение сакуры и невероятно красивая набережная. Он расположен у самого подножия по ту сторону Карпатских гор. Туристы приезжают сюда путешествовать замками и любоваться местными красотами.
Локации, которые стоит посетить:
- Ужгородский замок
- Пешеходная улица Корзо
- Скансен
- Липовая аллея
- Ужгородский ботанический сад
- Дегустационная винная зала "Шардоне"
Чем добраться?
Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:
Приятного путешествия!