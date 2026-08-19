В Португалии растет оливковое дерево возрастом более 3350 лет: как оно до сих пор приносит плоды

Среди португальских оливковых деревьев есть такие, возраст которых трудно представить в человеческих масштабах. Их жизнь длится тысячелетиями, а современные исследования помогают установить, насколько древними они являются на самом деле.

Одним из самых известных таких деревьев является Oliveira do Mouchão в муниципалитете Абрантеш, сообщает Adevarul.ro. В 2018 году его возраст оценивался в 3350 лет. Дерево называют современником финикийцев, кельтиберов и римлян, а в начале 2022 года оно по-прежнему плодоносило.

Почему оливковое дерево особенное?

Oliveira do Mouchão считается одним из старейших оливковых деревьев Португалии. По данным Университета Траш-уш-Монтиш и Алту-Дору (UTAD), в начале 2022 года дерево продолжало плодоносить, несмотря на то, что его ствол за тысячи лет значительно пострадал от воздействия времени. За этот период оливковое дерево пережило нашествия завоевателей, варваров и переселенцев.

Одной из причин ее способности выстоять называют глубокие корни, которые дерево пустило в почву. Oliveira do Mouchão также участвовала в конкурсе "Европейское дерево года 2022". На национальном этапе она заняла пятое место, поэтому представлять Португалию на международном конкурсе не смогла.

Как в Португалии определяют возраст таких деревьев?

Возраст древних оливковых деревьев определяют по специальному методу, разработанному группой исследователей UTAD. Метод уже запатентован и применяется в сотрудничестве с компанией Oliveiras Milenares, которая работает с университетом в рамках этой сертификационной деятельности с 2007 года.

Благодаря разработке ученых удалось установить возраст большого количества деревьев не только в Португалии, но и за рубежом. Именно дальнейшие исследования позволили выявить, что Oliveira do Mouchão, несмотря на свой необычайный возраст, не является самым старым оливковым деревом, которое удалось найти в стране.

Где растет еще более древнее оливковое дерево?

Еще более древнее оливковое дерево нашли в регионе Алентежу на территории поместья Herdade do Peso в Видигейре, округ Бежа. Это дерево известно как Oliveira do Peso. По оценке, проведенной в 2021 году, его возраст составляет более 3700 лет.

Oliveira do Peso также претендовала на звание "Португальское дерево года 2024" и заняла третье место в национальном конкурсе. Ее кандидатуру обосновали культурно-исторической ценностью самого старого тысячелетнего оливкового дерева на территории поместья.

Дерево растет на равнине, где расположена группа оливковых деревьев, суммарный возраст которых превышает 7000 лет. Исследователь Хосе Луис Лузада объясняет, что оливковые деревья относятся к живым организмам, которые особенно хорошо противостоят течению времени благодаря способности к регенерации. Даже очень старая часть ствола может снова пустить побеги, потому что дерево продолжает расти и давать оливки.