Эверест – не самая высокая точка Земли: какие горы на самом деле превосходят его по другим параметрам

Высота горы зависит не только от цифры, которую мы привыкли видеть в справочниках. Если изменить точку, от которой ведется измерение, привычный рейтинг самых высоких вершин мира может кардинально измениться.

Высота Эвереста над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Именно по этому показателю его официально считают самой высокой горой мира. Но Земля не является идеальным шаром, поэтому измерение расстояния от ее центра дает совершенно иной результат, пишет Startlap.hu.

Почему Чимборасо находится дальше от центра Земли, чем Эверест?

Чимборасо в Эквадоре имеет высоту около 6263 метров над уровнем моря – это более чем на 2,5 километра ниже, чем Эверест. Однако его вершина расположена примерно в 6384 километрах от центра Земли. Это примерно на 2,1 километра дальше, чем вершина Эвереста.

Здесь важно понять, что означает измерение от центра Земли. Центр Земли – это условная точка внутри планеты. От нее можно провести прямую к любой точке на поверхности и измерить расстояние. Земля при этом не идеально круглая: из-за вращения она немного сплюснута у полюсов и шире у экватора.

Чимборасо / фото Canva

Чимборасо расположен примерно в 1 градусе к югу от экватора, то есть почти в том месте, где поверхность Земли наиболее удалена от ее центра. Поэтому по этому способу измерения именно вершина Чимборасо является самой удаленной точкой земной поверхности от центра планеты.

Что происходит с Эверестом из-за большого количества людей?

В Эвересте есть еще одна особенность: вокруг него регулярно образуется временное поселение. Базовый лагерь расположен примерно на высоте 5300 метров и во время весеннего сезона восхождений принимает тысячи людей. Там появляются сотни палаток, кухни, генераторы и душевые. Из-за такой концентрации людей на леднике возникает дополнительная тепловая нагрузка.

За примерно 50 дней топливо, используемое для приготовления пищи, отопления и производства электроэнергии, выделяет около 849 174 мегаджоулей тепла. Теоретически этого достаточно, чтобы растопить до 2492 тонн снега и льда.

Спутниковые данные также показали, что с 1991 по 2023 год территория базового лагеря в среднем нагревалась на 0,28 градуса в год – это почти вдвое быстрее, чем соседние участки ледника. Впрочем, основной причиной отступления ледников остается изменение климата. Присутствие человека создает дополнительное локальное давление.

Какая гора становится самой высокой, если считать от подножия?

Есть еще один способ определить высоту горы – измерять не от уровня моря, а от ее подножия до вершины. В таком случае лидирует Мауна-Кеа на Гавайях. Значительная часть этой горы скрыта под водами Тихого океана. Если измерять ее от морского дна до вершины, общая высота превышает 10 200 метров.

Мауна-Кеа / фото Canva

Итак, ответ на вопрос о самой высокой горе зависит от способа измерения:

Эверест – самая высокая гора над уровнем моря;

Чимборасо – точка земной поверхности, наиболее удаленная от центра Земли;

Мауна-Кеа – выше Эвереста, если считать от подножия на морском дне до вершины.

Поэтому привычное утверждение об Эвересте остается верным, но только для одного конкретного способа измерения.