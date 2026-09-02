Ширина всего 2,5 метра, а строили ради свадьбы: сколько стоит ночь в самой маленькой гостинице мира

Когда-то этот дом построили не для туристов и даже не для комфортного проживания. Его появление было связано с одним важным правилом, которое могли обойти будущие молодожены. Сегодня же этот крошечный домик в центре Амберга принимает гостей как роскошный отель.

24 Канал рассказывает о самых интересных деталях, касающихся самой маленькой гостиницы в мире Eh'haeusl, что расположена в городе Амберг в Германии.

Как появился дом, который сегодня является самой маленькой гостиницей в мире?

История Eh'haeusl берет свое начало еще в 1728 году. В то время в городе действовало правило: молодожены, желающие пожениться, должны были доказать городскому совету, что владеют недвижимостью. Один из предприимчивых горожан нашел способ обойти это требование.

Между двумя уже существующими зданиями на улице Seminargasse оставалось очень узкое пространство шириной всего 2,5 метра. Именно там он решил построить дом. Строительство быстро завершили: с обеих сторон оно было ограничено соседними зданиями, а сверху получило крышу. Таким образом, его можно было считать отдельным объектом недвижимости.

Схема оказалась простой: дом можно было приобрести, использовать в качестве доказательства владения имуществом для заключения брака, а затем продать другой паре. Из-за такого назначения за домом закрепилось название Eh'haeusl, происходящее от местного варианта слова "дом брака".

Это название сохранилось до наших дней. В 2008 году здание полностью отремонтировали. После этого его превратили в место для роскошного отдыха, которое позиционируют как самый маленький отель в мире.

Как выглядит отель Eh'haeusl / фото Eh'haeusl

Что предлагает гостям самый маленький отель в мире?

Несмотря на свои скромные размеры, Eh'haeusl ориентирован на формат премиального отдыха. Отель можно бронировать целиком для двоих человек, а внутри гостям доступны разнообразные удобства. В доме есть телевизор с плоским экраном, музыка, звучащая по всему отелю, а также камин со стеклянной перегородкой.

Для отдыха предусмотрен джакузи радужного цвета, а отдельное место занимает элегантный Красный салон. Гостям также не нужно привозить с собой базовые вещи для комфортного пребывания. В отеле предоставляют халаты, махровые тапочки и фен.

Как выглядит отель: смотреть видео

Сколько стоит проживание и что входит в стоимость?

Суточная стоимость проживания в Eh'haeusl составляет 280 евро. В эту сумму входит проживание для двух человек, завтрак и подземная парковка. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать нужно до 11:00. При этом максимальное количество гостей – только двое. Eh'haeusl также имеет статус отеля для некурящих. Гости несут ответственность за возможные повреждения имущества.

Отель расположен в самом центре Амберга, поэтому пребывание в нем можно совместить с прогулкой по городу. Старый город сохранил средневековый облик: здесь есть узкие улочки, укрепленные валы, башни и рвы.