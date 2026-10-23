Путешественник побывал в 80 странах, но одно место поразило его больше всего: где оно находится

Опытный путешественник, посетивший за 10 лет десятки стран, назвал место, которое считает самым красивым в мире. Оно расположено в Великобритании и может удивить туристов старинными городами, средневековыми деревнями и живописным побережьем.

Об этом Рори Кинг рассказал в эксклюзивном интервью британскому изданию Express. За 10 лет путешествий он побывал в более чем 80 странах, а также жил в Нью-Йорке, Новой Зеландии, Канаде и на Фиджи. Несмотря на такой опыт, особое место в его сердце занимает английское графство Саффолк, где он прожил 4 года.

Почему путешественник считает Саффолк одним из самых красивых мест в мире?

Рори Кинг убежден, что Саффолк незаслуженно остается вне поля зрения многих туристов. По его словам, графство привлекает живописными пейзажами, прекрасными маршрутами для прогулок и спа-отелями, где можно отдохнуть от городской суеты.

Я считаю, что Саффолк необыкновенно красив,

– рассказал путешественник.

Он также отметил, что этот регион часто выбирают для жизни после выхода на пенсию. Сам Кинг провел здесь 4 года, обучаясь в университете, и сохранил теплые воспоминания о местных жителях.

Что интересного посмотреть в Ипсвиче?

Одним из главных городов Саффолка является Ипсвич – один из старейших городов Англии. В городе насчитывается более 600 зданий, имеющих статус памятников архитектуры. Среди них есть старинные дома с деревянными каркасами, тюдоровскими деталями и неровными фасадами.

Атмосфера вечернего Ипсвича / фото TripAdvisor

Туристам стоит прогуляться по бывшей промышленной портовой зоне, которая сейчас превратилась в оживленный район с ресторанами, барами, кафе и современными апартаментами. Среди достопримечательностей Ипсвича – парк Крайстчерч с усадьбой Christchurch Mansion, которой около 500 лет. Внутри сохранились тюдоровская кухня и исторические интерьеры, а также работает художественная галерея Уолси. Еще одна известная достопримечательность – это Ancient House, характерное тюдоровское здание.

Что еще в Саффолке стоит посетить?

За пределами Ипсвича путешественников ждут средневековые деревни, исторические городки и традиционные приморские курорты. Одно из самых интересных мест – это Лавенхем, одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых деревень Англии. Здесь насчитывается более 300 зданий, имеющих статус памятников архитектуры. Многие из них сохранили деревянные каркасы и характерные изогнутые фасады еще с 15 века.

Лавенхем, одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых деревень Англии / фото Oxyman

Еще один вариант для поездки – Бери-Сент-Эдмундс. Этот рыночный городок известен руинами исторического аббатства, садами и собором Эдмундсбери. Здесь также работают уютные кафе и рестораны. Благодаря более чем тысячелетней истории его также считают одним из самых жутких мест Англии.

Тем, кто предпочитает морской отдых, стоит обратить внимание на Саутволд. Городок привлекает эдвардианским пирсом и набережной с разноцветными пляжными домиками. Это одно из популярных приморских мест графства, где можно насладиться атмосферой традиционного английского отдыха у моря.

Саутволд / фото TripAdvisor

Где находится графство Саффолк: смотреть на картах