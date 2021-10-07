Ryanair запускает новое туристическое направление из Одессы: куда будет летать и за сколько

7 октября 2021 , 15:54
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Источник:

lowcost.ua

Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу на новое направление в Италию. Теперь украинцы смогут улететь из Одессы в Венецию.

Авиакомпания будет летать в аэропорт Венеция-Марко Поло. Первый рейс запланирован уже весной 2022 года.

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Ryanair открывает прямой рейс из Одессы в Венецию

К этому итальянского городу Ryanair будет летать из 27 марта 2022 года дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Полеты будут осуществляться самолетами дочерней авиакомпании Malta Air.

Стоимость билетов

Цены на авиабилеты стартуют от 27,9 евро в одну сторону и от 55,9 в обе.

В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковике типа Kiwi.

Расписание рейсов Венеция – Одесса – Венеция:

  • Венеция 15:50 – Одесса 19:10, четверг
  • Венеция 18:20 – Одесса 21:40, воскресенье
  • Одесса 19:45 – Венеция 21:05, четверг
  • Одесса 22:15 – Венеция 23:35, воскресенье

Ryanair: последние новости

  • Лоукостер Ryanair заявил о своих планах расширения украинского авиарынка: перевозчик хочет запустить рейсы из всех 12 аэропортов;
  • В ближайшее время авиаперевозчик намерен завезти в Украину 20 самолетов;
  • В системе бронирования Ryanair на ноябрь появилось много дешевых авиабилетов из разных городов Украины –  стоимость в обе стороны от 15.9 евро;
  • Исполнительный директор компании выразил надежду, что уже через несколько месяцев короткие перелеты вернутся к показателям, которые были до пандемии.
Автор: Марта Касіянчук