Ryanair запускает новое туристическое направление из Одессы: куда будет летать и за сколько
Источник:lowcost.ua
Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу на новое направление в Италию. Теперь украинцы смогут улететь из Одессы в Венецию.
Авиакомпания будет летать в аэропорт Венеция-Марко Поло. Первый рейс запланирован уже весной 2022 года.
Читайте также Лоукостер Ryanair запускает прямой рейс из Львова в Манчестер
Ryanair открывает прямой рейс из Одессы в Венецию
К этому итальянского городу Ryanair будет летать из 27 марта 2022 года дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Полеты будут осуществляться самолетами дочерней авиакомпании Malta Air.
Стоимость билетов
Цены на авиабилеты стартуют от 27,9 евро в одну сторону и от 55,9 в обе.
В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковике типа Kiwi.
Расписание рейсов Венеция – Одесса – Венеция:
- Венеция 15:50 – Одесса 19:10, четверг
- Венеция 18:20 – Одесса 21:40, воскресенье
- Одесса 19:45 – Венеция 21:05, четверг
- Одесса 22:15 – Венеция 23:35, воскресенье
Ryanair: последние новости
- Лоукостер Ryanair заявил о своих планах расширения украинского авиарынка: перевозчик хочет запустить рейсы из всех 12 аэропортов;
- В ближайшее время авиаперевозчик намерен завезти в Украину 20 самолетов;
- В системе бронирования Ryanair на ноябрь появилось много дешевых авиабилетов из разных городов Украины – стоимость в обе стороны от 15.9 евро;
- Исполнительный директор компании выразил надежду, что уже через несколько месяцев короткие перелеты вернутся к показателям, которые были до пандемии.