Авиакомпания будет летать в аэропорт Венеция-Марко Поло. Первый рейс запланирован уже весной 2022 года.

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Ryanair открывает прямой рейс из Одессы в Венецию

К этому итальянского городу Ryanair будет летать из 27 марта 2022 года дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Полеты будут осуществляться самолетами дочерней авиакомпании Malta Air.

Стоимость билетов

Цены на авиабилеты стартуют от 27,9 евро в одну сторону и от 55,9 в обе.

В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковике типа Kiwi.

Расписание рейсов Венеция – Одесса – Венеция:

Венеция 15:50 – Одесса 19:10, четверг

15:50 – 19:10, четверг Венеция 18:20 – Одесса 21:40, воскресенье

18:20 – 21:40, воскресенье Одесса 19:45 – Венеция 21:05, четверг

19:45 – 21:05, четверг Одесса 22:15 – Венеция 23:35, воскресенье

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