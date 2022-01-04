Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы: кто еще попал в "воздушный" рейтинг

Евроконтроль, объединяющий провайдеров аэронавигации, обнародовал рейтинг крупнейших авиакомпаний Европы в 2021 году. Его составляли по количеству рейсов в день.

Так, крупнейшей авиакомпанией Европы 2021 года стала ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В среднем лоукостер выполнял 1 321 рейс в день, что на 43% меньше по сравнению с докризисным 2019-м. К слову, тогда он также занял первое место с 2 323 рейсами в день.

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На втором месте оказалась Turkish Airlines с результатом 938 рейсов в день и падением количества полетов на 30%.

В тройку лидеров также вошла Air France. Она выполняла 648 рейсов в день – на 46% меньше показателя 2019 года.

Отмечается, что среди ТОП-10 авиакомпаний в 2021 году наименьшее падения организация зафиксировала у Pegasus Airlines – 22% с 367 рейсами в день.

10 крупнейших авиакомпаний Европы в 2021 году

Ryanair: 1 321 (-43%) Turkish Airlines: 938 (-30%) Air France: 648 (-46%) Lufthansa: 617 (-59%) easyJet: 607 (-64%) KLM: 502 (-41%) Wizz Air: 391 (-34%) Pegasus Airlines: 367 (-22%) SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%) Vueling: 306 (-49%)



Крупнейшие авиакомпании Европы в 2019 и 2021 годах / Евроконтроль