Ryanair может повысить цены на билеты на 20%: как ИИ поможет авиакомпании сократить расходы

Ирландская авиакомпания Ryanair ищет способы сократить расходы на фоне нестабильной ситуации на рынке топлива. Изменения могут коснуться не только стоимости авиабилетов, но и условий труда персонала и организации полетов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявления генерального директора компании Майкла О'Лири.

Почему Ryanair планирует пересмотреть расходы?

Главной причиной стало подорожание топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В компании прогнозируют, что расходы на него в следующем финансовом году, который завершится в марте 2028 года, вырастут примерно на 2 миллиарда евро. По оценкам Ryanair, европейским авиакомпаниям придется повысить цены на билеты до 20%. Однако даже это не сможет полностью компенсировать дополнительные расходы.

Майкл О'Лири предупредил, что без скорейшего завершения конфликта высокие цены на топливо могут сохраняться в течение большей части 2027 года. Поэтому Ryanair рассматривает несколько способов экономии: переговоры с аэропортами о стоимости обслуживания, временное замораживание зарплат, сокращение количества членов экипажа на рейсах и более активное использование искусственного интеллекта.

Что изменится для сотрудников авиакомпании?

Возможная заморозка зарплат уже вызвала возражения профсоюза Unite. Там заявили, что у них с Ryanair есть многолетнее соглашение, которое гарантирует действующие условия оплаты труда в течение 2027 года. Представитель профсоюза Оливер Ричардсон подчеркнул, что договоренности не зависят от финансовых результатов компании, поэтому перевозчик обязан их выполнять. В то же время Ryanair планирует существенно замедлить набор новых пилотов и бортпроводников, а также сократить набор на учебные программы.

Как Ryanair будет использовать искусственный интеллект?

Компания также намерена расширить применение искусственного интеллекта для планирования рейсов и работы административных подразделений. По словам О'Лири, технологии уже помогли увеличить пропускную способность авиакомпании на 4%. Например, алгоритмы более эффективно составляют расписания для большого авиапарка, насчитывающего около 650 самолетов.

Еще один способ сократить расходы – обновление флота. В январе Ryanair ожидает первые поставки Boeing 737 Max 10. Эти самолеты вмещают примерно на 20% больше пассажиров и потребляют на пятую часть меньше топлива, чем нынешние модели компании. Однако темпы обновления авиапарка замедлятся: вместо примерно 30 самолетов в год, как это было в течение последних двух лет, компания планирует получать по 15.

За квартал, завершившийся в сентябре, Ryanair получила 1,61 миллиарда евро чистой прибыли после уплаты налогов – это на 6% меньше, чем годом ранее. Число пассажиров за этот период выросло на 5% и достигло 64,5 миллиона. Средняя стоимость билетов снизилась на 2%.

В компании также сообщили, что зафиксировали цены на 80% потребности в топливе до конца марта на уровне 67 долларов за баррель. Еще 25% потребности на следующие 12 месяцев покрыто соглашениями по цене 95 долларов за баррель.