Недооцененный уголок Европы: почему вместо Трансильвании стоит выбрать румынскую Буковину

Малоизвестный регион Румынии обогнал многие туристические направления. Венеция и Барселона всегда будут популярны, однако все чаще туристы выбирают для себя альтернативы. К тому же отдых в определенных местах гораздо приятнее, чем в городах с толпами людей.

Издание Time Out ежегодно обновляет список самых недооцененных направлений. В этом году на первом месте оказалась Румынская Буковина.

Почему Румынская Буковина заняла первое место?

Эксперты сравнили Буковину с известной Трансильванией и отметили, что здесь те же дикие горные пейзажи и впечатляющая архитектура, но без большого количества туристов.

В последние годы этот регион все чаще выбирают в качестве отправной точки для "Виа Трансильваника" – самого длинного пешеходного и велотуристического маршрута в Румынии протяженностью до 1400 километров.



Южная Буковина в Румынии удивит туристов / Фото из Википедии

Что еще есть самые недооцененные направления Европы?

На третьем месте рейтинга оказались города испанской провинции Астурия. Побережье здесь уже успело завоевать популярность, однако эксперты все же советуют заглянуть в Овьедо, Хихон и Авилес.

Тем, кто мечтает о пляжном отдыхе без толп, стоит обратить внимание на Замбужейру-ду-Мар, занявшую шестое место. Этот городок на скалах в португальском регионе Алентежу известен пляжем, отмеченным Голубым флагом.

Девятое место в Европе досталось французскому Карри-ле-Руэ. Издание сравнило этот приморский курорт с Сен-Тропе и Каннами и назвало его не менее идиллическим. Здесь – пейзажи от моря до скал, бирюзовая вода, свежие морепродукты, но по значительно более низкой цене.

10 самых недооцененных мест в мире:

Буковина, Румыния; Южная Дакота, США; Города Астурии, Испания; полуостров Оса, Коста-Рика; Сан-Мартин, Перу; Замбужейра-ду-Мар, Португалия; Бисби, Аризона, США; Шэньчжэнь, Китай; Карри-ле-Руэ, Франция; Тиога-Пасс, Калифорния, США.

Еще одно европейское направление, Азорские острова, заняло 12-е место. Этот отдаленный португальский архипелаг в последние годы привлекает все больше внимания, поэтому его называют "Гавайями Европы".