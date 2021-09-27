Румыния ввела новые условия для невакцинированных иностранных туристов: что изменилось

Власти Румынии приняли решение ввести 14-дневный карантин для невакцинированных от COVID-19. Новое требование касается иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из третьих стран, в частности из Украины, кроме ЕС, ЕЭП и Швейцарии.

Карантинный режим действует независимо от того, в какой зоне по уровню распространения коронавируса находится страна из которой прибывают. В то же время в посольстве отметили, что существуют исключения для определенных категорий лиц.

Читайте также Вакцинированные путешественники смогут без карантина путешествовать по Аргентине

Исключения будут применяться к следующим категориям лиц:

лица вакцинированы от коронавируса. С момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию должно пройти 10 дней;

лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее 3 дня и имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

лица, имеющие справку о переносе вируса за последние 180 дней до прибытия;

дети до 6 лет, без необходимости представления отрицательного результата теста; дети в возрасте от 6 до 16 лет, если имеют сертификат об отрицательном результате теста;

лица, которые следуют транзитом и покидают территорию Румынии не позже, чем через 24 часа после въезда;

кроме того, исключения могут быть применены к трансграничным работникам; ученикам / студентам, обучающихся или поступающих в румынские учебные заведения и членам международных спортивных делегаций.

В посольстве напомнили, что в Румынию невозможен въезд с COVID-сертификатами, которые не соответствуют утвержденным в Украине стандартам, согласно правилам ЕС (в частности, не загружаются через портал Дія и мобильные приложения).

COVID-19 в Румынии: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 27 сентября 2021 года в Румынии обнаружено 1 199 761 случай заражения коронавирусом;

1 199 761 случай заражения коронавирусом; К сожалению, из них 36 450 летальных;

В то же время 1 098 795 человек побороли болезнь.

Решение о пропуске через государственную границу Румынии принимается непосредственно в румынском пункте пропуска представителями пограничной полиции.