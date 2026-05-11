Туристы стоят прямо над бездной: где расположена скала в форме гигантской ладони

В китайской провинции Гуандун, в каньоне Гулун возле города Цинюань, расположена туристическая аттракция "Рука Будды". Это скальная формация, которая была частично обустроена для посетителей и превращена в смотровую площадку с видами на глубокий каньон и горные пейзажи.

В провинции Гуандун, примерно в 77 километрах к северо-западу от Гуанчжоу, расположена одна из самых необычных туристических локаций Китая "Рука Будды" в каньоне Гулун в городе Цинюань. Локация расположена на высоте сотен метров над уровнем моря, среди густых зеленых гор и отвесных скал, что создает впечатление почти нереального пейзажа.

Чем особенна "Рука Будды"?

"Рука Будды" является частью живописной зоны ущелья Гулун в Цинюане, провинция Гуандун. Это большой природный парк, известный своими каньонами, пещерами, водопадами и экстремальными туристическими маршрутами. Сама скала расположена на территории горного массива, где природа сочетается с обустроенными туристическими тропами, подвесными дорожками и смотровыми платформами.

Скальная форма имеет длину примерно 20 метров и создает впечатление гигантской ладони, которая будто "вырастает" из обрыва. Туристический маршрут ведет через каньон, после чего посетители поднимаются к этой точке, проходя через лестницу, вырезанные прямо в камне.

Почему это место стало вирусным в соцсетях?

Популярность "Руки Будды" в значительной степени связана с визуальным эффектом, который она создает. С определенного ракурса скала выглядит так, будто человек стоит на гигантской ладони, висящей над пропастью. Из-за этого фото с этого места выглядят почти как монтаж или фантастическая сцена. Дополнительно эффект усиливают окружающие пейзажи: глубокие каньоны, туман между горами, густые леса и резкие скальные обрывы. В утренние или вечерние часы свет делает атмосферу еще более необычной, поэтому туристы часто приезжают именно на рассвет или закат.

Туристка взбирается на "Руку Будды" / инстаграм journeyindex

Как выглядит подъем на "ладонь Будды"?

Подъем к "Руке Будды" является частью туристического маршрута каньона Гулун, рассказывает Buddhas Hand Chine. Сначала посетители пользуются маршрутным транспортом, который поднимает их на средний уровень горы. Далее нужно пройти пешком около 30 минут по горной тропе, после чего часть маршрута можно преодолеть с помощью подъемного лифта.



"Рука Будды" / фото Reddit

Непосредственно к самой скале ведут узкие лестницы, вырезанные в камне. В некоторых местах поручней нет, поэтому двигаться нужно осторожно. Под лестницей установлена защитная сетка, которая служит страховкой. На верхней платформе "ладони" одновременно могут находиться несколько человек, и именно отсюда открывается самый известный вид на каньон.

Что еще есть рядом с "Рукой Будды"?

Живописная зона каньона Гулун – это большой туристический комплекс, и "Рука Будды" является лишь одной из его частей. Здесь расположены: стеклянный каньонный мост, который проходит вдоль обрыва и дает возможность почувствовать высоту и глубину каньона одновременно. Водопад Гулун, который состоит из нескольких уровней и имеет общую высоту более 300 метров, образуя сложную систему потоков и каскадов. Активные маршруты для туристов, включая рафтинг, скалолазание, трекинг и кемпинг в горной местности.

Сколько стоит посещение?

Вход в живописную зону каньона Гулун составляет примерно 138 юаней (800 гривен) с человека, рассказывает China Travel. Отдельно оплачиваются дополнительные элементы маршрута: подъемный лифт стоит около 20 юаней (120 гривен), а доступ к самой "Руке Будды" и "Небесной лестнице" – около 10 юаней (60 гривен) с человека. Это стандартная практика для крупных туристических парков в Китае, где отдельно оплачиваются отдельные аттракции.

Адрес расположения: Санкенгтан, район Цинсинь, город Цинъюань, провинция Гуандун, Китай (вблизи старой национальной автомагистрали 107).

