Этот финский город становится невероятно популярным в зимний период: почему он так привлекает туристов

Заснеженные леса, замерзшие озера и домики со стеклянными крышами, через которые можно наблюдать за звездным небом. В Европе есть город, где зимняя сказка становится частью повседневной жизни, а туристам не приходится тратить несколько дней на дорогу, чтобы оказаться за Полярным кругом.

Речь идет о Рованиеми – столице финской Лапландии, расположенной недалеко от Полярного круга. Город привлекает туристов возможностью увидеть северное сияние, познакомиться с культурой региона и посетить резиденцию Санта-Клауса.

Интерес к этому направлению растет: по данным издания Travel Off Path, с октября 2025 года по апрель 2026 года здесь было зафиксировано 1,5 миллиона ночевок. На следующий зимний сезон прогнозируют еще 7% роста, а это примерно 100 тысяч дополнительных ночевок.

Почему Рованиеми привлекает туристов зимой?

Одно из преимуществ города – это удобное транспортное сообщение. Международный аэропорт Рованиеми зимой принимает рейсы из более чем 30 европейских аэропортов. Перелет из многих больших городов Европы занимает 3 – 4 часа. Аэропорт расположен примерно в 10 минутах езды от центра города и в 5 минутах от деревни Санта-Клауса.

Именно Santa Claus Village является одной из главных туристических достопримечательностей Рованиеми. Деревня работает круглый год: здесь есть деревянные домики, сувенирные лавки, рестораны и праздничная иллюминация. Посетители могут встретиться с Санта-Клаусом в его офисе и отправить открытку со специальным штемпелем Полярного круга.

Santa Claus Village / фото Canva

Где остановиться и сколько стоит отдых в Рованиеми?

В городе можно выбрать как традиционный коттедж, так и стеклянный домик с панорамными окнами для наблюдения за северным сиянием. Travel Off Path предлагает несколько вариантов проживания:

Santa Claus Holiday Village – от 150 долларов за ночь. Коттеджи с кухнями, саунами и террасами расположены на территории деревни Санта-Клауса.

– от 150 долларов за ночь. Коттеджи с кухнями, саунами и террасами расположены на территории деревни Санта-Клауса. Nova Skyland Hotel – от 310 долларов. Отель предлагает скандинавские апартаменты и виллы с панорамными окнами.

от 310 долларов. Отель предлагает скандинавские апартаменты и виллы с панорамными окнами. Arctic SnowHotel / Glass Igloos – от 350 долларов. Стеклянные иглу расположены примерно в 30 минутах езды от города.

– от 350 долларов. Стеклянные иглу расположены примерно в 30 минутах езды от города. Apukka Resort – от 395 долларов. Курорт у озера со стеклянными домиками.

– от 395 долларов. Курорт у озера со стеклянными домиками. Arctic TreeHouse Hotel – от 400 долларов. Отель с деревянными номерами и большими панорамными окнами.

– от 400 долларов. Отель с деревянными номерами и большими панорамными окнами. Glass Resort – от 595 долларов. Апартаменты со стеклянными крышами, собственными саунами и открытыми гидромассажными ваннами.

Как вы уже могли понять, отдых здесь не из дешевых: по оценке издания, трехдневная поездка для двоих может стоить от 1 500 до 2 500 долларов.

Какие зимние развлечения предлагают в финской Лапландии?

В Рованиеми можно не только посетить деревню Санта-Клауса, но и отправиться исследовать заснеженные леса и замерзшие озера. Одно из самых популярных развлечений – это сафари на собачьих упряжках. Туристы могут покататься на санях среди зимних пейзажей, а также познакомиться с хаски.

Еще одно популярное развлечение – экскурсии для наблюдения за северным сиянием. Гиды увозят туристов подальше от городского освещения, в леса и к замерзшим озерам. Среди других развлечений:

прогулки на санях с северными оленями;

сафари на снегоходах с Lapland Safaris или Safartica;

подледная рыбалка на замерзших озерах;

знакомство с культурой народа саами через ремесленные мастер-классы и рассказы о традициях.

В Финляндии популярна сауна / фото Canva

Отдельно стоит попробовать финскую сауну. В стране насчитывается примерно 3,3 миллиона саун при населении 5,6 миллиона человек. В Рованиеми посетить такую можно в Roiske Arctic Sauna Retreat у реки. Часовой сеанс стоит от 33 долларов.

Где находится город Рованиеми: смотреть на картах