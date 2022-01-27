Романтический февраль с Bees: лоукостер проводит распродажу с бонусами ко Дню Валентина
Источник:пресс-служба Bees Airline
Украинский лоукостер Bees Airline проводит акцию ко Дню всех влюбленных. Билеты на февраль можно купить со скидкой 25%.
Кроме того, авиаперевозчик дарит -14% на дополнительные услуги.
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Bees проводит распродажу ко Дню святого Валентина
Так, скидка 25% для рейсов работает по промокоду ALL_U_NEED_IS_LOVE, а для получения 14% на дополнительные услуги следует использовать WITH_LOVE.
Авиакомпания Bees Airline выполняет рейсы из Украины в Азербайджан, Испанию, Грецию, Грузию, Болгарию, Армению, Кипр, Чехию и ОАЭ.
Примеры дешевых направлений из Киева:
- Ереван – 41 евро;
- Тбилиси – 44 евро;
- Барселона – 56 евро;
- Шарджа – 93 евро.
Что касается внутренних рейсов, то с учетом скидки билеты можно купить по цене от 520 гривен в одну сторону.
Стоимость самых дешевых билетов предполагает только ручную кладь весом 7 килограммов и размером 55x40x23 сантиметров.Обратите внимание! Акция продлится до 31 января, а отправиться в поездку нужно с 1 по 28 февраля 2022 года.
Забронировать билеты можно на официальном сайте Bees Airline или на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, kiwi или skyscanner.
Билеты на сайте Bees на рейс Киев – Барселона с учетом скидки:
Дополнительная услуга "Признание в любви"
Также авиакомпания предлагает сделать признание по спикер фону прямо на борту самолета во время рейса.
Признайся по спикер фону прямо на борту! Да да. Все пассажиры услышат твое оригинальное признание. А главное ОНА! Это несомненно станет одним из уникальных моментов, к которому вы неоднократно будете возвращаться в мыслях,
– говорится в сообщении.
Для заказа услуги требуется:
- выбрать услугу "Приветствие экипажа" в дополнительных услугах;
- отправить заявку;
- указать "Признание по спикер фону";
- подождать ответа или вызова контакт центра;
- после взлета подойти к старшему бортпроводнику в начале салона, он (она) скоординирует дальнейшие действия.
Кроме того, вы можете заказать романтический набор из трио муссовых десертов и букета роз.