Украина богата на живописные места, но из-за чрезмерной популярности некоторых из них – туристы не замечают других, не менее интересных. Речь идет об утёсах у села Роксоланы в Одесской области.

Тревел-блогерша Настя Зеленовская поделилась с редакцией своими впечатлениями и невероятными фото Роксоланы.

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Как доехать

Такой маршрут идеально подойдет для туристов Затоки, ведь утёсы расположены всего в 7 километрах от города. Если же вы едете с самой Одессы, то это около 50 километров на машине на юг по трассе Р70.

На другом берегу от утёсов стоит город Белгород-Днестровский. Их разделяет Днестровский лиман.

Роксоланы – это потрясающее место: живое и вдохновенное, – рассказывает Настя

Здесь вы сможете насладиться природой и насытиться энергией, потому что на утёсах нет обустроенной инфраструктуры: никаких кафе и магазинов.



Утёсы над бирюзой лимана / Фото Насти Зеленовской

Когда стоит отправляться в Роксоланы

Желательно в солнечную погоду, но не летом, потому что, видимо, есть туристы. Путешественница с семьей были здесь в ноябре совсем одни.

Я бы сказала, что в Роксоланах мы были 2,5 раза. Первый раз проездом из Затоки: ничего тогда не поняли и не успели рассмотреть. Следующая попытка попасть в Роксоланы – октябрь 2020. Очень шел дождь, но мы решили таки поехать. Где-то за 20 километров навигатор начал уговаривать нас развернуться, потому что ремонт на дорогах, – рассказывает тревел-блогерша.

Они так и сделали – развернулись. Но девушка отмечает, что это к лучшему, ведь в Роксоланах под дождем нечего делать. Уже в следующем месяце им повезло с погодой.



Роксоланы в Одесской области / Фото Насти Зеленовской

Роксоланы и Херсонские горы

Роксоланы очень похожи на Херсонские горы, они же Станиславские утёсы, которые вы могли видеть в клипе на песню "Места счастливых людей" Кузьмы Скрябина.

Настя, которая была и там, и там, говорит: Роксоланы кажутся моложе, с характером. Это как сравнивать наши Карпаты – спокойные, взрослые горы, и Карпаты в Румынии – выше, круче.

Напомним, ранее гид Екатерина Курлап порекомендовала туристам несколько идей для прогулок Одессой, после которых вы откроете ее по-другому.