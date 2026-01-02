Такую Грецию вы точно не видели: где скрыт горный уголок, не хуже Швейцарии

Даже не будучи ранее в Греции, трудно представить, что здесь есть такие места. Речь идет о регионе Аграфа, который удивит вас своими горными пейзажами, от которых перехватывает дыхание.

Где расположена "Швейцария" в Греции и почему ее стоит увидеть?

Спрятанный в центре материковой Греции, в хребте Пинд, лежит регион Аграфа – это буквально "неписаные горы", настолько труднодоступные, что даже в Византийской и Османской империях сборщики налогов не смогли их освоить. Пока остальная Греция была нанесена на карту, Аграфы оставались почти пустым пространством.

Регион Аграфа / фото Medium

Горы Аграфа разделяют Фессалию на юге от центральной Греции на севере. Самая высокая вершина – Тимфристос, 7600 футов над уровнем моря. Местные жители живут преимущественно за счет разведения крупного рогатого скота, производства вина и меда, а туризм, хоть и присутствует, остается не массовым.

Аграфы часто называют "Греческой Швейцарией" из-за альпийских вершин, заснеженные даже весной, изумрудные водоемы среди еловых лесов и традиционные каменные деревни, как Аграфа и Виниани, что прицепляются к склонам скал.

Главная достопримечательность региона – искусственное озеро Пластирас, расположенное на высоте более 792 метров. Оно создано путем плотины реки Тавропос и предлагает активности на воде: катание на водных велосипедах, байдарках, а также пешие прогулки и верховую езду. Села Аграфы сохраняют традиционный шарм и аутентичное греческое гостеприимство. Самые интересные:

Кренти – база с гостевыми домами и тавернами.

– база с гостевыми домами и тавернами. Фидакия – славится красотой и доступом к реке.

– славится красотой и доступом к реке. Montenema Handmade Village – современный экологический отдых.

Какие практические советы стоит знать посетителям Аграфы?

Рюкзак и вещи

Хорошо иметь надежный рюкзак, особенно если планируете многодневный поход в горы. Берите с собой небольшую сумку для быстрого доступа к воде, еды и необходимых мелочей, пишет Medium.

Транспорт

Поездка в горы на арендованном автомобиле может быть медленной из-за узких дорог и маленьких городов (например, Ламия). Узкие греческие улочки лучше избегать, если не знакомы с маршрутом.

Долина реки Аграфиотис / фото Medium

Карты и навигация

Обычные греческие карты могут быть неточными для горных маршрутов. Рекомендуется иметь топографические карты или цифровой GPS для ориентирования. Контурные линии на картах могут не соответствовать реальному рельефу, поэтому всегда проверяйте местность наличием троп и источников воды.

Источники воды

В высокогорье источники могут быть сложны для нахождения, некоторые из них могут быть сухими. Хорошо иметь запасную воду или проверять источники на карте заранее.

Дикая природа

Медведи редкие, но соблюдайте базовые правила безопасности: не оставляйте еду рядом с палаткой без защиты, можно использовать "медвежьи сумки". Пчелы довольно активны в горах, особенно вокруг травянистых мест и ульев – будьте осторожны с палаткой и едой.

