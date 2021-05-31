Маленькая страна с большим сердцем: 4 веские причины провести отпуск в Армении

Коронавирус внес поправки не только в нашу привычную жизнь, но и в путешествия. Неудивительно, что мы начали открывать для себя те страны, на которые раньше не обращали никакого внимания. Одной из них стала Армения – маленькая страна, окруженная горами и неповторимыми пейзажами. Рассказываем, как самостоятельно организовать путешествие в Армению, и назовем минимум 4 причины это сделать!

В последнее время очень популярной среди украинских туристов является Грузия. Но почему-то многие наши земляки не рассматривают Армению, а зря. Это еще одна маленькая яркая страна, которая украдет ваше сердце. А мы расскажем, как до нее добраться и почему стоит провести отпуск в Армении.

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Как добраться к Армении

В Армению осуществляют прямые перелеты украинские авиакомпании МАУ, SkyUp и Bees. Летают они в Ереван, столицу страны.

Мы для своего путешествия выбрали новый украинский лоукостер Bees, ведь цены на билеты на него самие низкие. А сам вылет осуществляется из аэропорта имени Сикорского, что в черте Киева. Это однозначно можно считать существенным преимуществом, ведь к нему можно быстро и удобно добраться как на общественном транспорте, так и на такси с железнодорожного вокзала.

В зависимости от дня недели он может быть как вечерним, так и ночным.

Напомним, что для путешествия в Армению нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный хотя бы за 72 часа до вылета. Также попасть в страну можно благодаря вакцинации (вторая доза должна быть сделана не позднее чем за 14 дней до въезда в страну).



Дешевле сейчас добраться к Армении с помощью авиакомпании Bees

Цены на перелет из Киева в Ереван:

в октябре можно найти билеты от 963 гривен в одну сторону;

в июле есть даты, когда можно выбраться в Ереван по 1238 гривен в одну сторону.

Например, если запланировать отпуск с 8 по 16 июля, то билеты туда-обратно обойдутся вам в 2613 гривен на одного.

Заметим, что это цены с ручной кладью до 7 килограммов. Если же вам необходимо брать чемодан или другой регистрируемый багаж, то стоимость билетов растет почти вдвое.

Первое, что удивило, – наполовину пустой самолет. И то из всех пассажиров путешественников было 5 – 6 человек. Остальные же – армяне, возвращающиеся домой с работы. Но был в этом и существенный плюс: мы понимали, что туристов в стране будет немного. И наши подозрения оправдались, но об этом позже.



Напомним, что и в аэропорту, и в самолете нужно быть в защитной маске

По прилету традиционно проходим таможенный контроль, а затем показываем свои негативные ПЦР-тесты или сертификат о сделанной вакцинации против COVID-19. И все, приветствуем в Армении!

Рекомендация. Для того, чтобы быть на связи, стоит приобрести местную SIM-карту. Это будет значительно выгоднее, чем пользование роумингом. Мы, например, купили 2 стартовые пакеты Vodafone с 5 ГБ трафика и доступу к социальным сетям без тарификации. Обошлись они в 300 гривен (5600 драмов).

Курс 100 армянских драмов = приблизительно 5,5 гривны.

А теперь переходим к самому интересному. К самому путешествию Арменией, а также изучению этой замечательной страны, расположенной посреди гор. Начать свое путешествие следует из поездки из аэропорта в Ереван. Разделяет их 10 километров. Можно заказать поездку с помощью сервиса вызова такси или воспользоваться услугами местных таксистов. И именно к ним мы рекомендуем обращаться, если душа хочет приключений.

4 причины посетить Армению

1. Замечательные люди

Мы о сервисе вызова такси не задумывались. Поэтому стали "жертвами" упорных таксистов. Сразу же заметим, что они будут пытаться всеми силами поймать вас на свой крючок. И хотя мы очень упирались, одному из водителей удалось нас подкупить своей харизмой. Он просто сказал: "Вы поедете со мной" (прокрутите себе эту фразу с выразительным горным акцентом, чтобы почувствовать сполна).

Мы договорились, что в город он нас довезет за 5 долларов. Спокойно сели себе в машину и поехали в сторону Еревана. Но буквально в 200 метрах от аэропорта наш водитель остановился у заправки. Мы себе подумали, что ему нужно просто пополнить запасы топлива в автомобиле, но нет. Он вытащил туристическую карту и начал рассказывать нам о том, что можно увидеть в Армении. И здесь мы поняли, что старенький дедуля, которого зовут Камо, оказался еще и гидом.



Мы не знали, что впереди нас ожидает очень много красивых мест

Началось все с простенького сравнение цен официалов и того, что он готов взять за каждую экскурсию. Мы не долго колебались, ведь поняли, что упустить такую ​​возможность – настоящий грех. Добил нас огромный альбом с фотографиями, которые с ним делали туристы за последние годы. Сошлись мы на путешествии за 40 долларов в окрестностях Еревана, но даже не подозревали, что это будет настолько круто и драйвово.

P.S. ловите номер телефона Камо. Он вам понадобится:

Буквально через 10 минут Камо серьезным тоном обратился к нам: "Ребята, не надо отрезать эти 10 долларов. Едем за 50 долларов, ведь я хочу показать вам больше". Ну и как тут отказать? Мы, конечно же, не отказали. И тут понеслось...

У нас буквально выключились все защитные механизмы. В кармане рубашки лежит визитка Камо, а на сиденьях его старого автомобиля – наши рюкзаки с ноутбуками и вещами. Именно о рюкзаки мы подумали во время первой остановки, когда мы стали на месте, с которого открывается великолепная панорама на гору Арарат (ту, что в Турции). К слову, в самой Армении является ее сестра-гора Арагац, которую можно увидеть даже из Еревана.



Когда мы делали это фото Арарата, наши рюкзаки с Камо поехали дальше

Камо останавливается и говорит, идите сделайте себе фото. Мы вежливо вышли из автомобиля, чтобы ближе подойти. И здесь мы слышим, что наш гид трогается вперед. "От черт, там же наши рюкзаки", – вслух сказали мы. Кожей пошли муравьи, ведь на такую аферу мы бы точно не должны были попасться. Но, как оказалось, он просто перепарковался. И здесь мы поняли, что все в порядке.

Самая смешная была ситуация, когда Камо сказал нам перелезать через забор монастыря. Мол, к открытию остается более часа, и не хотелось бы сидеть и ждать. И на этот раз мы вежливо выполнили то, что он сказал. Без споров и сомнений. Доверились этому милому старичку, который не только возил нас туристическими и не слишком местами, но и рассказывал нам легенды и истории, связанные с ними.



А вот и сам монастырь, который мы увидели, когда перелезли через забор

И не только Камо был максимально душевным. В каждой кофейне, в каждом магазине и даже на улице было много людей, которые улыбались нам и делали наш день лучшим.

2. Неповторимая природа

Но еще больше нас поражала неповторимая красота Армении. Куда бы нас не привез Камо, всюду мы ходили с раскрытыми ртами. Сразу же отметим, что здесь не будет списка мест, которые нужно увидеть. Во-первых, их гораздо больше, чем знает сам Google. Во-вторых, мы просто рекомендуем довериться Камо, устроив себе индивидуальную экскурсию красивыми местами страны.

Армения – горная страна. Поэтому вы сможете полюбоваться огромными каньонами, горными реками и невероятными панорамами. Да и сама природа поработала хорошо, чтобы сделать эту страну чрезвычайно привлекательной.







Армения окружена горами, а также покрыта зеленью, что не может не нравиться

Рекомендация.В противном случае будет не слишком комфортно вылезать на горы, а также ходить тропами, которых не видели туристы.

А еще особого внимания заслуживают монастыри. Их настолько много, что просто невозможно сосчитать. А расположены они, как правило, у каньонов. Поэтому зрелище еще то. Для нас вишенкой на торте было озеро Севан. К нему мы ехали за 20 000 драмов, возвращаясь не трассой, а 1000-летней дорогой, вписанной между гор. Само же озеро расположено на высоте более 2000 метров, поэтому обязательно нужно брать с собой теплую одежду, если планируете его увидеть. Упирается в огромный водоем островок, на вершине которого расположен монастырь. Поднимитесь и посмотрите на панорамы. Вы будете потрясены.

А вот несколько фото с озера Севан, которое однозначно стоит посетить каждому:

Камо нам рассказал, что увидеть всю Армению можно минимум за 10 дней. И то при условии, что вы будете ежедневно куда-то ездить. Это нужно учесть, когда планируете путешествие в эту страну.

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3. Вкусная еда

Армянская кухня удовлетворит как мясоедов, так и вегетарианцев. Но, будем откровенны, больше она подойдет для первых. И здесь не нужно удивляться, ведь местные блюда часто имеют мясную составляющую. Все логично: людям в горах нужно много работать, а также много есть, чтобы дольше оставаться сытыми.

Важный момент: в основном блюда армянской кухни острые и пряные. Это нужно учесть, чтобы не чувствовать определенный дискомфорт после приема пищи. Мы же рекомендуем всегда заказывать Тан – кисломолочный напиток, который поможет утолить бурю в желудке.



Блюда в Армении пряные и острые, а порции – немаленькие

Рекомендация.А также не отказывайтесь от возможности поесть за городом. Последнее позволит почувствовать весь колорит, наслаждаясь тем, что едят местные.

К слову, порции в Армении сложно назвать маленькими. Поэтому мы рекомендуем не заказывать сразу по несколько блюд. Есть шансы, что в вашем желудке просто не останется места.

4. Демократичные цены

Нам понравилась Армения еще и потому, что цены в ней сравненительные с нашими. Это позволило избегать нежелательных стрессов, связанных с затратами. В большинстве мест можно рассчитаться как местной валютой, так и карточкой. Но, например, в некоторых местных бистро и заведениях фастфуда карточку могут не принимать. Это также касается некоторых видов общественного транспорта.

Поездка из аэропорта в Ереван – 90 гривен за 10 километров пути.

– 90 гривен за 10 километров пути. Аренда комфортной 2-комнатной квартиры в самом центре города – 800 гривен за ночь.

в самом центре города – 800 гривен за ночь. Американо – 40, а лате – 55 гривень.

– 40, а – 55 гривень. Сытный ужин – 2 супы, 2 основных блюда – 400 гривен.

Для максимальной экономии можно покупать продукты также в местных супермаркетах.

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Напоследок ловите еще порцию фотографий с неповторимой Армении:

Армения – однозначно та страна, которая запомнится вам на всю жизнь. В ней вы будете чувствовать себя максимально комфортно и уютно. Вас будут окружать улыбающиеся и радостные люди, которые будут вдохновлять и вас избавиться от негативных мыслей и эмоций. Поэтому это именно та страна, которую стоит посетить, если вам необходимо перезагрузиться!

Все фото: Назарий Лазур и Олесь Друкач