Не спешите арендовать автомобиль в Индии: 10 самых распространенных ошибок, которые допускают туристы

Индия может поразить путешественника уже в первые часы пребывания, и не всегда так, как он ожидает. Непривычный ритм жизни, огромные расстояния, многообразие культур и свои собственные правила поведения могут стать настоящим испытанием для тех, кто приехал сюда впервые.

В публикации на сайте Fodors.com журналистка Апекша Бхатеджа, прожившая в Индии около 30 лет, рассказала о типичных ошибках туристов.

Почему не стоит воспринимать всю Индию через призму стереотипов?

Одно из самых распространенных заблуждений – считать Индию однородной страной. На самом деле разные регионы имеют свою культуру, кухню, языки и диалекты. В Индии есть современные мегаполисы, такие как Мумбаи и Бенгалуру, но в то же время существуют и значительно более бедные районы. Поэтому сводить всю страну к образу бедности или необразованности неправильно.

Автор также призывает не превращать посещение трущоб или детских домов в экзотическое туристическое развлечение. Вместо этого путешественникам стоит постараться понять сложность местной жизни.

Что туристам стоит увидеть в Индии?

Хотя Тадж-Махал, Дели и Джайпур являются популярными маршрутами, в Индии гораздо больше интересных мест. В зависимости от сезона можно отправиться в Ладакх, Мегхалай, Тамилнад или на Андаманские острова.

Путешествуя по стране, туристы также увидят различные архитектурные стили: от могольского до дравидийского. Впрочем, пытаться увидеть все за одну поездку не стоит. Автор советует выбрать один регион и изучать его не спеша, ведь значительная часть времени может уйти на дорогу.

Что еще туристы часто делают неправильно в Индии?

Путешественники часто недооценивают дорожное движение. Восьмичасовая поездка на автомобиле может легко превратиться в десятичасовую из-за пробок, состояния дорог или погоды. Особенно сложным может быть движение в Дели, Бангалоре и Мумбаи, а также в горных районах.

Не стоит пренебрегать и цифровыми сервисами. Лучше по приезду приобрести SIM-карту: через местные приложения можно заказывать еду и продукты, оплачивать покупки, проводить бронирование железнодорожных билетов и даже записываться к врачу.

Важно также помнить о местных правилах одежды. В храмах, гурудварах и мечетях следует одеваться скромно. То же самое касается небольших городов и деревень, где открытая одежда может привлечь лишнее внимание.

Не менее важно попробовать местную кухню. Автор отмечает, что индийские блюда не обязательно острые – все зависит от региона и конкретного блюда. Кухня может меняться каждые 30 километров, поэтому вариантов для дегустации очень много.

Туристам стоит обратить внимание и на местные ремесла. Вместо обычного сувенира можно привезти пашминовый шарф, банараское сари, джутти, живопись мадхубани, серебряные украшения, браслеты или вышивку. Для гурманов среди сувениров найдутся чатни, шафран, сладости, ачар и намкин.

Что касается торговли, автор советует не пытаться сбивать цену ради нескольких рупий. Если стоимость не устраивает, лучше просто отказаться от покупки. А вот к вождению в Индии следует подходить особенно осторожно. На дорогах одновременно могут двигаться грузовики, автобусы, авторикши, велосипеды и внедорожники.