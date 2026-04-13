400 дней в пути, 25 стран и десятки испытаний: как отец и сын путешествуют на велосипедах

13 месяцев в пути, более 30 000 километров, более 25 стран и тысячи часов в седле – все это путешествие Джорджа и Джоша Колеров, которое стало масштабной кругосветной экспедицией, соединившей физические испытания, культурные открытия и благотворительность.

Отец и сын Джордж и Джош Колер из Великобритании осуществляют масштабное кругосветное велосипедное путешествие, которое длится уже более года и охватывает более чем 25 стран, рассказывает Mirror.

Какова цель такого путешествия и с какими сложностями пришлось столкнуться?

За это время они преодолели тысячи километров и набрали внушительный набор физических и психологических испытаний: от пустынь и жарких дорог до горных перевалов и отдаленных маршрутов.

В рамках своей экспедиции они также занимаются благотворительностью, собрав десятки тысяч фунтов для различных инициатив. Путешествие, которое стартовало из их родного города, близится к завершению и, по их словам, может принести сразу несколько рекордов. Среди самых ярких моментов путешественники отмечают различные страны и культурные контрасты, однако особенно выделяют Китай.

Джордж и Джош Колер / фото The Chronicle

По их словам, именно эта страна стала неожиданным открытием: несмотря на отсутствие ожиданий, они столкнулись с уникальной культурой, природой и чрезвычайно дружественными людьми. В то же время путешествие не было легким: участники сталкивались с экстремальными погодными условиями, изолированными дорогами и сложной инфраструктурой для велосипедистов, особенно в Южной Америке и Австралии. Самым тяжелым регионом они называют Бразилию из-за сложного рельефа и длительных физических нагрузок.

Когда будет конец велосипедного путешествия?

Как пишут Джордж и Джош, 2 мая, после 13 месяцев путешествия и 30 000 километров, проеханных на велосипеде вокруг света, маршрут дойдет до завершения. Участники экспедиции приглашают желающих присоединиться к финальному этапу или встретить их на финише.

Завершение путешествия запланировано в родной деревне Halvergate, Норфолк, NR13 3AJ, в 14:00. По прибытии состоится празднование в Halvergate QEII Playing Field Club, где для гостей будут доступны напитки и пицца с фудтрака.

Когда будет конец путешествия / инстаграм joshpkohler и georgemkohler

Для тех, кто желает присоединиться к финальной части маршрута, сбор запланирован в 12:00 в Flint Barn Café в Whitlingham Country Park, NR14 8TR. Оттуда участники вместе преодолеют последние 25 километров преимущественно сельскими дорогами до финиша.

