Аэропорт "Киев" с нового ракурса: путь пассажира воссоздали полетом дрона – динамичное видео

Руководство аэропорта "Киев" (Жуляны) показало путь пассажира по аэродрому. На кадрах с дрона есть все процедуры, которые проходят путешественники перед вылетом.

Такую технологию использовали впервые в Украине. Ролик получился динамичным и познавательным даже для тех, кто имел рейсы из этого аэропорта.

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Путь пассажира в аэропорту "Киев" (Жуляны)

Виртуальную экскурсию по аэропорту начали традиционно – с привокзальной площади. Затем аппарат залетает в здание терминала. Далее беспилотник пролетает через зал регистрации, контроль на авиационную безопасность и паспортный контроль.

Интересно, что весь ролик снят одним кадром. Полет согласовали с руководством аэропорта. Для реализации проекта использовали камеру Naked Go Pro 8. Авторами и техническими исполнителями видео украинской фирмы Zbroy drone.

Позитив ролика еще и в том, что съемку проводили не в безлюдном аэропорту – на кадрах видно пассажиров в зале ожидания и работников разных отделов.

Полет внутри аэропорта: видео

! Самовольное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи аэропортов запрещено. Это ограничение направления связано с безопасностью пассажирских и грузовых авиасуден, работе которых могут помешать дроны.