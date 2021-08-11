Проверенный волнами: как живет маяк Керморван во Франции - атмосферные фото

На южном побережье Франции построили маяк в 1849 году. Он служил лайнерам и торговым кораблям более века, пока его управление не перевели в дистанционный формат.

Маяк построили на одноименном острове. Последние несколько десятилетий он привлекает немало туристов, которые стремятся сделать зрелищные фото.

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Маяк в Бретани

Западная точка французского побережья – мыс Керморван. Маяк, на нем построили, обеспечивает судоходство между Уессантом и муниципалитетом Ле-Конке. Высота сооружения достигает лишь 20 метров. Но его мощный свет виден на 22 морских миль или на 40 километров! Сейчас им управляют дистанционно, но это не умаляет романтической атмосферы этого места, проверенной морской стихией.

В XX веке здесь построили специальный мост для работников. Им был нужен безопасный доступ к своему рабочему месту в любую погоду.

Маяк на полуострове Керморван: волшебные фото / Фото Reddit