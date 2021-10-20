Место, где все началось

В Шанлыурфе география и история создают идеальный коктейль впечатлений. Это один из древнейших регионов Анатолии (азиатская часть Турции – 24), где господствовали римляне, сельджуки, Османская империя.

Интересно Волнующая загадка: в Турции показали находку, которая меняет представление о человечестве

Но если оглянуться на 12 000 лет назад, то именно здесь древние люди решили круто изменить свой стиль жизни и осели для ведения хозяйства. Подтверждение этому – комплекс неолитических находок Гебекли-Тепе.

Построение такого грандиозного сооружения не менее 12 000 лет назад удивило историков и археологов / Фото 24 канала

Эти находки так захватили Турцию, что на Нетфликсе можно найти сериал "Дар", где драматически-фантастически рассказывается об археологе, который находит таинственный артефакт во время раскопок на Гебекли-Тепе.



Постер сериала / Фото Netflix

Его судьба мистически связана с художницей, по имени Атие, которая с детства подсознательно рисует знаки, которые так волнуют ученого.

Гебекли-Тепе и другие жемчужины Месопотамии В рамках проекта Taş tepeler (в переводе – "Каменные холмы") ученые изучают артефакты, которые около 12 000 лет назад изменили историю человечества. Уже несколько лет в регионе туристов привлекает комплекс Гебекли-Тепе (Göbekli Tepe), внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пророки и крестоносцы

Здесь жил один из величайших мусульманских пророков Ибрагим (в христианской культуре – Авраам). Именно потому это и есть город паломничества. В пещеру, где он родился, приходят больные просить об исцелении, а несчастные – о покое. Это место настолько сильное энергетически, что руки просто не захотели тянуться за смартфоном.

Зато хорошая инсталокация – это комплекс озер со священными карпами Балыклы-Гёль и большая мечеть Мевлид-и Халиль.



Здесь всегда много желающих сделать фото / Фото gosanliurfaturkiye.com

Есть легенда, что пророк вел войну против его идолопоклонства и бросил вызов царю Нимроду. Последней каплей для правителя стало то, что его дочь полюбила Ибрагима. Нимрод приказал разжечь костер и казнить пророка, бросив его туда. Но Бог сказал: "О, огонь, будь прохладен и безопасен для Ибрагима". Чудом огонь превратился в воду, а бревна – в карпов.



​Центр города похож на восточную сказку / Фото Vedad Kamenjašević

Впоследствии по этим местам проходили крестовые походы, а власть имущие активно строили города и развивали торговые пути – река Евфрат оживила жизнь и создала благоприятные условия для развития. Именно здесь находится колыбель раннего христианства Эдеса (приобретает важный статус после успехов Первого крестового похода 1096 – 1099 – 24).

Читайте также В Турцию из шести городов Украины: выгодные билеты на праздничные даты зимой

Для тех, кто искал необычные места для культурного туризма, Шанлыурфа – альтернатива Каиру или даже прекрасному Стамбулу. Советую посетить Музей археологии и Музей мозаики Халеплибахче.



Музей в центре города / Фото 24 канала

Кофе, фисташки и магазины без алкоголя

Когда за курганами и каменным ландшафтом появляются многоэтажки, то не верится, что где-то в 70 км находится граница с Сирией, а в городе живут более 2 миллионов человек.

Многоэтажки и курганы – необычный ландшафт / Фото Vedad Kamenjašević

Если у вас возник вопрос относительно безопасности, то ответ: "Да, здесь безопасно". В туристических местах всегда есть полиция, к гостям относятся с интересом (но проявляется это только во взглядах).

Единственное – не советую фотографировать людей, это город паломничества, и мусульманская культура в целом очень уважает личное пространство (сейчас здесь в основном живут арабы и курды, это не город экспатов, как, скажем, Стамбул – 24).

Здесь так тесно переплелись история и рутинная современная жизнь, что "проснуться" от непривычных ощущений помог только запах кофе. На вкус оказалось – еще оригинальнее – очень насыщенный напиток, эспрессо вам будет казаться водичкой по сравнению с этими дозами кофеина. А вот на заправках и в туристических местах вам могут сделать обычный растворимый кофе с сухим молоком, поэтому будьте внимательны.

А еще – это регион фисташек. И здесь вы найдете различные виды этих деревьев и плодов. Очень часто их продают уже без скорлупы. Почти вся пахлава в регионе тоже из фисташек, поэтому готовьтесь попробовать максимальное количество десертов из этих ингредиентов.

Фисташки. чурчхела, миндаль в глазури и другие вкусности / Фото 24 канала

Sıra gecesi Это традиционные вечерние посиделки. Еда, аутентичные музыка и пение. Так сказать, проявление ночной жизни в городе. Так что, если услышите такие слова – вас приглашают на интересное действо. Если же захотите перекусить днем, готовьтесь к мясу. Веганам здесь будет сложно. Что касается цен, то чечевичный суп и небольшой кебаб у местных обойдется в 20 – 40 лир (60 – 120 гривен).

Что вам понадобится?

Местная валюта. В магазинах можно платить картой, но на базаре стоит иметь турецкие лиры. Можно обменять в гостинице или на улице, но выгоднее – в любом банке. Все-таки вы в городе-миллионнике. Единственное – у вас могут попросить паспорт. И будьте готовы к тому, что не все здесь знают английский. Используйте свои таланты пантомимы и изобретательность. На самом деле хватит и нескольких слов типа "доллар", "лира", и, увидев деньги в ваших руках, люди все поймут.

В магазинах можно платить картой, но на базаре стоит иметь турецкие лиры. Можно обменять в гостинице или на улице, но выгоднее – в любом банке. Все-таки вы в городе-миллионнике. Единственное – у вас могут попросить паспорт. И будьте готовы к тому, что не все здесь знают английский. Используйте свои таланты пантомимы и изобретательность. На самом деле хватит и нескольких слов типа "доллар", "лира", и, увидев деньги в ваших руках, люди все поймут. Арафатка, шляпа или любой головной убор. Хотя жарче всего здесь летом (40 градусов – привычная температура), даже путешествуя весной или осенью – стоит поберечь голову. Солнце здесь яркое днем, но вечером вам может наоборот понадобиться шарфик – прохлада может быть ощутимой.

Хотя жарче всего здесь летом (40 градусов – привычная температура), даже путешествуя весной или осенью – стоит поберечь голову. Солнце здесь яркое днем, но вечером вам может наоборот понадобиться шарфик – прохлада может быть ощутимой. Алкоголь из дьюти-фри (если вы не можете обойтись без него в путешествиях). Потом объясню, почему это место паломничества. Но реально крепкий алкоголь здесь нигде не продают. Наибольшая победа – это найти в каком-нибудь баре турецкое пиво Efes.

Как добраться до Шанлыурфы

Удобней всего – самолетом через Стамбул или Анкару (Turkish Airlines предлагает рейсы в среднем от 300 долларов в обе стороны).

Конечно, можно ехать из больших городов на автобусе. Например, из Стамбула билет будет стоить около 500 гривен. Но готовьтесь – это 17 – 20 часов в пути.

В Турции до конца текущего года будут действовать требования к туристам, которые въезжают в страну (необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации). В отелях и ресторанах на юго-востоке так же внимательно относятся к санитарным нормам, как и в курортной части страны. Однако, вам не понадобится всюду показывать QR-коды или сертификаты, как это часто бывает в странах ЕС.

В ближайшее время читайте о городах Газиантеп и Мардин, а также других секретах малоизвестных регионов Турции.