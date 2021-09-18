Продлить лето и существенно сэкономить: где отдохнуть на море осенью

Прохладный осенний воздух, дожди и нехватка солнца вызывают желание поскорее упаковать чемоданы и отправиться навстречу приключениям и теплому морю. И, если вы думаете, что отдохнуть осенью можно только в Турции или Египте, то должны вас порадовать – вариантов осеннего отдыха значительно больше.

Редакция 24 канала выяснила, где можно насладиться теплыми лучиками солнца, искупаться в ласковом море да еще и неплохо сэкономить.

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Почему выгодно отдыхать осенью

Большинство украинцев даже не подозревают, что отдых на море осенью может быть удачнее сразу по нескольким причинам. Среди наиболее очевидных:

Комфортная температура воздуха – иногда летний отдых может превратиться в настоящий ад, когда столбики термометров поднимаются до +40 градусов. Тогда туристы вынуждены прятаться в номерах и выходить на улицу вечером, когда спадет безумная жара. Зато в начале осени солнце не такое палящее, а вот море еще довольно теплое.

– иногда летний отдых может превратиться в настоящий ад, когда столбики термометров поднимаются до +40 градусов. Тогда туристы вынуждены прятаться в номерах и выходить на улицу вечером, когда спадет безумная жара. Зато в начале осени солнце не такое палящее, а вот море еще довольно теплое. Меньшее количество туристов – мы не обещаем вам пустые пляжи, но из-за якобы "несезона" людей в отелях действительно меньше.

– мы не обещаем вам пустые пляжи, но из-за якобы "несезона" людей в отелях действительно меньше. Более низкие цены – туроператоры пытаются уравнять спрос на путевки осенью и летом, поэтому цены опускают. Зато в летние месяцы, когда спрос превышает предложение, цены повышают.

Как рассказали в турагентстве "Антонив Тур" в комментарии 24 каналу, летом спрос на зарубежный отдых на море больше из-за того, что в школах и университетах каникулы. К тому же карантин и закрытые границы длительное время сдерживали людей. А после ослабления ограничений и увеличения темпов вакцинации люди наконец поехали на моря.

Возросло количество людей, потому что после карантина все вырвались. Многие туристы говорят, что в 2020 году не рисковали ехать, а сейчас уже себе позволяют,

– призналась менеджер по туризму в "Антонив Тур" Иванна Олейник.



Какие страны Европы открыты для украинцев / Инфографика 24 канала

Самые популярные направления для путешествия осенью

Иванна отметила, что сейчас туристы предпочитают Турцию и Египет. Все из-за доступности цен. Но не только эти страны манят путешественников. Не менее популярны также – чрезвычайно живописная Черногория, Кипр и Греция. А для тех, кто готов потратить на отдых чуть больше, есть фантастическая Доминиканская Республика. Выясним, чем отличается отдых в этих странах.

Египет

Туристический сезон в Египте длится почти весь год. Едва ли не единственная напасть, которая может немного испортить отдых – это сезон ветров. Но в сентябре и октябре его бояться не следует. В целом погода в Египте в первой половине сентября не очень отличается от августовской.

Погода в Египте

Сентябрь: воздух +29...+31 градус, вода +26 градусов;

Октябрь: воздух +27...+29 градусов, вода +26 градусов;

Ноябрь: воздух +24...+26 градусов, вода +24 градуса.

Какой курорт выбрать

В середине осени комфортно и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Именно туда чаще всего летают туристы. Советуем выбрать Хургаду, если вы хотите вживую увидеть самые известные египетские пирамиды. Еще одним преимуществом Хургады является песчаная береговая линия, которая обеспечивает приятный и спокойный закат в море. Это важный фактор для тех, кто отдыхает с детьми.

Зато Шарм-эль-Шейх известен своими отелями и чрезвычайно красивым коралловым рифом. Для настоящих любителей плавать и нырять Шарм-эль-Шейх станет раем на Земле.



Коралловый риф в Шарм-эль-Шейхе / Фото Unsplash

Стоимость отдыха

Согласно данным турагентства "Антонив Тур", туры в Египет стоят от 10 000 – 12 000 гривен с человека за 7 дней в отели с системой All Inclusive.

Режим въезда

Страна признает все вакцины, которыми прививают украинцев, но, к сожалению, пока не принимает украинские сертификаты о прививках.

Поэтому Египет требует отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.



Те туристы, которые прибывают в аэропорты Шарм-эль-Шейха или Хургады и не имеют результата теста на коронавирус, могут сдать его в аэропорту. Его стоимость составляет примерно 30 долларов. Результат теста путешественники вынуждены ждать в гостиничных номерах.

Турция

Сентябрь и начало октября – просто идеальное время для отдыха на море в Турции. С первых дней осени там начинается настоящий "бархатный сезон" – море еще теплое, солнце палящее, но легкий ветер позволяет комфортно переносить жаркую погоду.

Погода в Турции

Сентябрь: воздух +27...+29 градусов, вода +26 градусов;

Октябрь: воздух +23...+25 градусов, вода +24 градуса;

Ноябрь: воздух +19...+21 градус, вода +21 градус.



Захватывающий вид с пляжа Капутас, Мармарис / Фото Ахмета Сали (Unsplash)

Какой курорт выбрать

В сентябре вы можете смело ехать отдыхать на любой курорт Турции. Теплее всего на Средиземном море, чуточку прохладнее на Эгейском – эти места точно подойдут для пляжного отдыха. Зато на курортах Черного моря в начале осени уже прохладно и чаще идет дождь.

Рекомендуем обратить внимание на хорошо знакомую Анталию и необыкновенно красивые Сиде и Белек. Неплохая погода также в Мармарисе и Бодруме, правда, там на несколько градусов холоднее, чем в Анталии.

Турция осенью: что стоит ожидать от отдыха

Львовянка Екатерина Партыка лишь недавно вернулась из солнечной Турции. Она призналась, что впервые отдыхала осенью на море за границей.

Главная цель отпуска — расслабиться, отключить голову и ни о чем не думать, поэтому выбор пал именно на Турцию. Хотели совместить пассивный и активный отдых. Для нас было важно, чтобы было море и горы, поэтому целенаправленно выбирали город Кемер. Здесь фантастическая природа, очень чистое море и есть много красивых мест рядом,

– объяснила Катерина.

Впечатления Екатерины о поездке

Первое впечатление очень положительное. Больше всего, что меня приятно поразило, – это море. Прозрачное и голубое, очень соленое и с рыбками. Вокруг скалистые горы, много экзотических растений и именно в сентябре комфортная температура воздуха для отдыха.

Из минусов по погоде – лишь высокая влажность. В обед очень жарко, не представляю, как люди отдыхают летом.

Мы взяли машину на прокат и посетили много клевых мест, которые расположены рядом с Кемером. Не представляли, что Турция может быть такой красивой. Природа и культура стали для нас настоящим открытием, ведь всегда было представление, что отдых в Турции это лишь all inclusive и коктейльчики у бассейна.

Еще из плюсов – нам попадались очень приветливые и веселые люди. Турки очень любят украинцев. Приятно удивило, что персонал отеля, в котором мы жили, в большинстве общался на английском языке.

Непревзойденная Турция / Фото Екатерины Партыки

О минусах

Русские. Их видно за километр. Громко общаются на пляже, хамят персоналу и нагло себя ведут. К счастью, нам мало таких попадалось и в нашей гостинице было немного таких туристов. В основном туристы – это европейцы и украинцы.

Еще один минус. Назойливые и надоедливые турки. Таких можно встретить на местных рынках и в магазинах. Не знаю, это часть их маркетинга, но спокойно пройти возле магазина невозможно, они в буквальном смысле затягивают тебя внутрь: "Купи, брат!", "Меха, кожа, купи жене шубу".

Ну и отрицательный привкус после отдыха остался после перелета. А именно от поведения наших людей в самолете. Никакой культуры, и дело даже не в аплодисментах во время взлета и посадки. Больше всего раздражали маски на бороде у половины людей и возгласы подвыпивших мужчин. Искренне жаль бортпроводниц этих рейсов, они очень стараются, следят за всеми карантинными нормами и порядком.

Важный совет

В общем первое впечатление от Турции замечательное! Важно с самого начала определиться, какой тип отдыха вы выбираете и что хотите увидеть. Если будете отдыхать в районе Кемера, или неподалеку, очень рекомендую посетить каньон Гейнюк! Это самое красивое место, что я видела за последнее время.

Стоимость отдыха

Цены на пакетные туры в Турцию стоят еще меньше – в среднем от 9 000 – 12 500 гривен с человека, но не забывайте, что бывают и горящие туры. К примеру, 7-дневный отдых в 4-звездочном отеле Belkon Hotel обойдется лишь в 6 300 гривен. Но цены на горящие туры постоянно меняются и их быстро раскупают.



Стоимость отдыха в Турции / Скриншот с сайта "Антонив Тур"

Режим въезда

Путешественники должны показать один из документов:

COVID-сертификат (страна признает все вакцины, которыми прививают украинцев);

документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 48 часов до приезда.

Интересно! Тестирование в Турции станут обязательными: когда начнут действовать ограничения

Кипр

Кипр – идеальный вариант для тех, кто решил отдохнуть осенью, ведь:

остров расположен относительно недалеко от Украины и перелет занимает пару часов;

осенью цены на острове значительно ниже, чем в "высокий" сезон летом.

Погода на Кипре

Сентябрь: воздух +28...+30 градусов, вода +26 градусов;

Октябрь: воздух +25...+27 градусов, вода +24 градуса;

Ноябрь: воздух +19...+21 градус, вода +21 градус.

Какой курорт выбрать

Для тех, кто любит более жаркую погоду, рекомендуем отправляться в южную часть Кипра – район Лимассола. Там температура воздуха достигает отметки +30...+32 градуса. Осенью вода в среднем прогревается до +25 градусов.

Любителям ночных клубов и дискотек стоит выбрать Айя-Напу. А ценителям спокойного отдыха следует обратить внимание на Пафос, Протарас, Ларнаку, Лимассол. Там нет бурной ночной жизни, но досуг можно заполнить интересными экскурсиями.

Стоимость отдыха

В этом году Кипр пользуется большим спросом среди украинских туристов. А спрос, как известно, способствует повышению цен. Поэтому в случае с Кипром есть смысл задуматься над самостоятельным путешествием.

К примеру, в Ларнаку из украинских городов летает венгерский лоукостер Wizz Air. Он совершает прямые перелеты из:

Киева (Жуляны) – от 1 139 гривен с человека (сентябрь), от 419 гривен с человека (октябрь);

Львова – от 1 299 гривен с человека (сентябрь), от 319 гривен с человека (октябрь);

Харькова – от 909 гривен с человека (сентябрь), от 749 гривен с человека (октябрь).



Стоимость перелета на Кипр / Скриншот с сайта Wizz Air

Также на Кипр летают:

украинский лоукостер SkyUp – из Киева и Харькова;

МАУ – из Киева.

Режим въезда

вакцинированные пассажиры должны загрузить копию сертификата о вакцинации на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации;

невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до вылета.



Кипр известен фантастической природой / Фото Антуана Ангульванта (Unsplash)

Греция

Приход осени в Греции невозможно отследить по погоде, но можно заметить по ценам. Фактически с первых дней сентября понемногу снижается стоимость авиабилетов, номеров в отелях, пакетных туров. И хотя цены в Греции в сентябре еще достаточно высокие, отдых обойдется заметно дешевле, чем в июле и августе.

Погода в Греции

Сентябрь: воздух +25...+32 градуса, вода +25 градусов;

Октябрь: воздух +21...+25 градусов, вода +23 градуса;

Ноябрь (прохладно для купания): воздух +18...+20 градусов, вода +19 градусов.

Стоит ознакомиться Новые меры для невакцинированных в Греции: какие ограничения введут следующими

Какой курорт выбрать

В первой половине сентября хорошо отдыхать на островах Санторини, Парос, Милос. Позже – на Крите. Там купаться можно вплоть до середины, а то и конца октября. На острове Родос в Средиземном море в сентябре лучше обратить внимание на восточное побережье, например, курортная зона Фалираки, где море спокойнее и теплее.

Стоимость отдыха

Пакетные туры в Грецию стоят от 14 000 – 15 000 гривен с человека. Если есть желание сэкономить, то можно попробовать организовать отдых самостоятельно. Тем более в греческие города летают хорошо знакомые SkyUp, МАУ, Wizz Air, Ryanair, а также Aegean Airline и Turkish Airlines.

К слову, Wizz Air по состоянию на середину сентября предлагает дешевые билеты из Киева в портовый город Солоники. Перелет стоит всего 649 гривен с человека.



Греция поражает красотой / Фото Unsplash

Режим въезда

Путешественники должны показать один из документов:

COVID-сертификат (Греция признает все вакцины, которые используют в Украине);

документ, подтверждающий, что человек переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда. Это требование действует и для внутреннего перемещения между островами паромом или самолетом;

экспресс-тест на определение антигена, сделанный не ранее чем за 48 часов до приезда;

за 24 часа до пересечения границы путешественники должны заполнить специальную форму PLF (бланк локации пассажира).

Черногория

Купальный сезон в Черногории длится с мая и до октября. Но существенным преимуществом осеннего отдыха в этой стране является то, что в сентябре там собирают урожай фруктов и ягод.

Погода в Черногории

Сентябрь: воздух +23...+25 градусов, вода +23 градуса;

Октябрь: воздух +19...+21 градус, вода +22 градуса;

Ноябрь (прохладно для купания): воздух +15...+17 градусов, вода +17 градусов;

Какой курорт выбрать

Считается, что в Черногории лучшие пляжи на Адриатическом море на курортах Будва, Подгорица, Тиват и Бечичи. К слову, последний даже получил награду Гран При в Париже за роскошные пляжи, прозрачное море и чистый песок. Еще один популярный курорт – Петровац – расположенный в великолепной бухте и открывает свои пространства для любителей экскурсий и исторических мест.

Почему стоит посетить Черногорию осенью: плюсы и минусы

Из-за подводных течений и ветра в открытом море буквально на один день вода у берегов может резко стать холодной. Такое случается примерно 2 – 3 раза за сезон в разное время. Но уже через несколько дней море снова прогревается.

Киевлянка Влада Логвина имела фантастическую возможность попутешествовать Черногорией в начале сентября. В комментарии 24 каналу она рассказала, что это был ее первый опыт отдыха на море осенью. По ее словам, туристов в начале сентября действительно было мало, а погода в этот период – прекрасная.

"Нет сильной жары, даже небольшой дождь в первые дни отдыха был приятным", – рассказала Влада.

Она отметила, что отправилась в Черногорию по отзывам друзей, которые уже неоднократно отдыхали там.

Влада поделилась впечатлениями о поездке:

Природа – нереальная, горы завораживают масштабностью, чистое, прозрачное море – это сказка. Обязательно советую взять с собой маску – подводный мир того стоит. Когда ты погружаешься под воду, вокруг тебя стаи рыбок, в камнях прячутся ежи, ракушки с крабиками, и ты вместе с ними в одном месте – не передать словами, как это интересно.

В Черногории есть много интересных пляжей: с песком, с камнями – на любой вкус. Добраться до них можно на корабле, отвозят в обе стороны по 4 евро с человека, где-то 15 – 20 минут, в зависимости на какой пляж.

Отдых в сказочной Черногории / Фото Влады Логвиной

Ложка дегтя

С чем у них явные проблемы, так это с кухней. Вся наша компания хотела вернуться домой, чтобы поесть обычного супа. Очень много мучного: пончиков и булочек, а гамбургеры и пиццы просто на каждом переулке.

Да, в первые дни перекусить пока гуляешь – это ок, но потом уже хочется поесть чего-то легкого. Питались мы в основном в ресторанах, порции большие, но не всегда вкусно. Кофе, к сожалению, там варить не умеют. Из ассортимента был классический американо, капучино. Лишь в нескольких ресторанах возле отелей мы нашли флэт уайт и раф, про фильтр я молчу, они не знают, что это.

Капучино всегда приносили с шоколадным топпингом сверху, хотя не предупреждали и не спрашивали об этом во время заказа. А вдруг я не употребляю сахар.

Важный совет

Рестораны на набережной лучше обходить стороной. Там и цены значительно выше, и еда и стиль заведений, мягко говоря, не очень. Счет тебе приносят сразу после заказа – и это нормально, так везде.

С санитарией тоже все не очень хорошо. Все готовят руками, видимо, перчатки – это что-то заоблачное. Антисептиков на столах не было, как и официантов в масках.

В общем отдохнули неплохо, но, как по мне, не стоит ожидать бюджетного отдыха в Черногории.

Стоимость отдыха

Отдых в Черногории нельзя назвать бюджетным, но красота страны и впечатления способны компенсировать затраты. В среднем туры в Черногорию стартуют от 17 000 – 20 000 гривен.

Режим въезда

сертификат о вакцинации. Черногория разрешает въезд даже с одной прививкой. Требований относительно самой вакцины или даты проведения полной или первой дозы вакцинации Черногория не ставит;

документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда;

быстрый на определение антигена, сделанный не ранее чем за 48 часов до приезда.

Грузия

Грузия – сказочная страна, а посетить ее осенью – это двойное удовольствие, ведь там в сентябре созревает виноград. Собирают его с начала сентября до 10 октября. Именно тогда в стране отмечают праздник Ртвели. Во время него вся семья собирает виноград, давит его и заливает в специальные резервуары.

А чтобы освободить сосуды для нового вина, старое – ликвидируют. Как? Конечно же, выпивают его! Весело, с шумными застольями и красивыми тостами, как это умеют только там. Те, кто равнодушен к вину, смогут попробовать свежие овощи, фрукты и орехи, виноградный сок, а также чурчхелу. Осень – идеальный период для знакомства с грузинской кухней.

Погода в Грузии

Сентябрь: воздух +23...+25, градусов, вода +24 градуса;

Октябрь: воздух +19...+21 градус, вода +21 градус;

Ноябрь (холодно для купания) воздух +14...+16 градусов, вода +16 градусов;



Стоит хотя бы раз в жизни попасть в Грузию на сбор винограда / Фото Unsplash

Какой курорт выбрать

Оживленный Батуми подойдет для тех, кто любит шумные тусовки и ночную жизнь. Если же желаете не только поваляться на песочке, но и провести время с пользой, отправляйтесь в Кобулети. Развитая инфраструктура, невысокие цены и заведения с национальной кухней сделают ваш пляжный отдых максимально комфортным.

Еще один курорт – Уреки – известный черными пляжами с лечебным магнетитовым песком и чистейшим воздухом. Курорт идеально подходит для отдыха с детьми, ведь мелководье там тянется на 300 метров от берега.

Стоимость отдыха

Пакетные туры в незабываемую Грузию стоят в среднем 15 000 гривен с человека, но можно найти и более бюджетные варианты. К примеру, номер в четырехзвездочном отеле только с завтраком стоит 11 – 13 тысяч гривен.

Если же вы захотите самостоятельно организовать поездку в Грузию, то проблем с этим не должно возникнуть. Из украинских городов в Батуми и Тбилиси летают МАУ и SkyUp. Стоимость билетов из Киева в Батуми стартует от 2 295 гривен с человека в 1 сторону.

Режим въезда

путешественники должны предоставить COVID-сертификат, удостоверяющий прививки любой вакциной против коронавируса;

вакцинированные лица должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не более чем за 72 часа до поездки в Грузию;

также лица без COVID-сертификата на третий день пребывания должны обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется клиентам на электронную почту в течение 24 часов;

перед пересечением границы необходимо заполнить специальную анкету, указав истории поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

Доминиканская Республика

Несмотря на сезон дождей, который в Доминикане начинается как раз в сентябре, температура воздуха остается довольно жаркой, а купаться в океане – жарко. Немного прохладнее становится ближе к концу месяца. Однако даже этот период достаточно комфортный для отдыха на море.

Погода в Доминиканской Республике

Сентябрь: воздух +29...+31 градус, вода +29 градусов;

Октябрь: воздух +29...31 градус, вода +29 градусов;

Ноябрь: воздух +26...+29 градусов, вода +28 градусов.

Какой курорт выбрать

Не стоит бояться сезона дождей и ураганов в Доминикане. Ведь осадки там, хоть и бывают часто, длятся 5 – 10 минут. А наличие высоких гор не дает ураганам разгуляться в полную силу, поэтому зачастую все ограничивается лишь штормом и сильным ветром.

Осенью наиболее сухим курортом будет Сан-Хуан, а вот в Пуэрто-Плата есть риск попасть под дождь. Если же вы любите водные виды спорта, то отправляйтесь на курорт Кабарете для занятий виндсерфингом, а также на Монте-Кристи или Пуэрто-Плата – для дайвинга.



Не стоит бояться сезона дождей и ураганов в Доминикане / Фото Unsplash

Стоимость отдыха

Если вы посмотрите на карту и вспомните, где расположена Доминикана, то цена тура в более 30 тысяч гривен с человека вас не удивит. В то же время не советуем вам экономить на отеле, ведь в таких экзотических странах цена – это гарантия качественных продуктов.

Режим въезда

Доминиканская республика не требует сертификатов о вакцинации или негативные результаты тестов на COVID-19. Вместо этого путешественники должны заполнить и распечатать код "Электронного билета".

Вместо заключения

Перед вылетом уточните у авиакомпании требования по тестированию для прибывающих рейсов в Доминиканскую Республику.

Безусловно, это не весь список теплых стран, где украинцы могут отдохнуть осенью. К нему можно добавить экзотические Бали и Таиланд, европейские Испанию и Италию, роскошные ОАЭ и Марокко. Выбор просто огромен. Что бы вы ни выбрали – положите в чемодан зонтик, теплую кофту для прохладных вечеров, крем от загара и хорошее настроение. И отправляйтесь исследовать этот фантастический мир.

Хорошего и уютного отдыха!