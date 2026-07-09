Не только замки: какой маршрут открывает туристам совершенно иную Львовскую область

Большинство туристов ассоциирует Львовскую область с замками и средневековыми городами. Впрочем, регион скрывает немало мест, история которых десятилетиями оставалась без внимания. Именно их объединил один туристический маршрут, который предлагает взглянуть на север Львовщины с совершенно другой стороны.

Туристический маршрут "Призраки штетлов" официально появился на национальной туристической платформе "Путешествуй по Украине" Государственного агентства по развитию туризма Украины, сообщают в "Ассоциации угольных общин Украины". Путешествие дает возможность не только увидеть сохранившиеся достопримечательности, но и лучше понять историю штетлов и территорий, которые сейчас проходят этап переосмысления собственной идентичности.

Что можно увидеть во время маршрута?

Путешествие рассчитано на два дня и охватывает сразу несколько исторических городов. Первой остановкой становится Жовква – город эпохи Возрождения, основанный в конце XVI века. Здесь туристам предлагают посетить каменную синагогу "Собеский шуль", Вичевую площадь, дом Ури Файвуша бен Аарона га-Леви, где работала одна из первых типографий на идише в Речи Посполитой, а также музей-заповедник "Жовковский замок" и музей "Жовковская башня".

Далее маршрут ведет в Великие Мосты. В городе сохранились руины модернистской синагоги начала XX века, которая сегодня выполняет функцию лапидария. Именно здесь установлено более 70 мацев с уничтоженного еврейского кладбища. Во время Второй мировой войны в Великих Мостах существовали гетто и лагерь принудительного труда, где находились более 2500 евреев.

Места, которые можно увидеть во время маршрута / фото map.tourism.gov

Следующая остановка – Шептицкий, бывший Кристинополь. Здесь можно увидеть экспозицию "Кристинополь в XVII – XIX веках" в филиале Львовского музея истории религии, дом с узким фасадом бывшей пекарни Бреннера и еврейское кладбище, напоминающее о многочисленной общине, проживавшей в городе до Второй мировой войны.

Второй день маршрута начинается с Сокаля. В центре города и городском парке сохранились остатки старой каменной синагоги XVII века, новая синагога XIX века и дом Францишки и Елены Галамай – Праведниц народов мира, которые во время Второй мировой войны спасли жизни 15 евреям.

Конечной точкой путешествия становится Белз – город, который называют одним из важнейших центров хасидизма в Восточной Европе. Именно здесь сформировалась известная династия белзских цадиков, а город стал местом паломничества хасидов из разных стран.

В Белзе маршрут предусматривает посещение синагоги благотворительного общества "Ишре Лев", еврейского молитвенного дома и исторического киркута XVII – XX веков, где похоронены представители династии Рохахов.

Как выглядит маршрут: смотрите на картах.

Почему появление маршрута имеет важное значение?

Как отмечают авторы проекта, "Призраки штетлов" – это не только туристическое путешествие, но и возможность по-новому взглянуть на территории, которые сегодня проходят путь справедливой трансформации после десятилетий развития угольной промышленности. Маршрут призван привлечь внимание к культурному, историческому и туристическому потенциалу общин северной Львовщины.

Включение его в национальную платформу "Путешествуй по Украине" должно способствовать популяризации этого направления среди украинцев и гостей страны, помочь общинам шире представить свое наследие и открыть новые возможности для развития туризма.