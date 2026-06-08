Как отличить ядовитую змею от неядовитой: три четких признака

С наступлением лета пресмыкающиеся становятся активнее, особенно на природе и в горных регионах. Именно поэтому знание ключевых признаков помогает отличить ядовитую змею от безопасной и избежать риска.

Недавно 24 Канал пообщался с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем, который рассказал, по каким признакам можно отличить ядовитую змею от неядовитой.

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Какие признаки помогут отличить ядовитую змею от неядовитой?

По словам специалиста, при встрече со змеей не стоит пытаться подойти ближе или рассмотреть ее. Лучше всего остановиться, держать пресмыкающееся в поле зрения и дать ему возможность самостоятельно отползти. Змеи не заинтересованы во встрече с человеком и обычно пытаются избежать контакта.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой / Инфографика 24 Канала



Если же змею удалось хорошо рассмотреть, обратить внимание следует на форму головы и глаз. Неядовитые змеи, к которым относятся ужи, медянки и полозы, имеют округлую переднюю часть головы и круглые зрачки. У гадюк, наоборот, голова имеет более ромбовидную, заостренную форму. Кроме того, над глазами заметны характерные выступы, из-за которых взгляд кажется суровым, а зрачки имеют вертикальную форму.

Именно сочетание этих признаков помогает отличить ядовитую змею от неядовитой. Эксперт также объяснил, что обычный уж является безопасным для человека. Он может укусить только тогда, когда его пытаются схватить или длительное время удерживают в руках. При этом яда у ужа нет, хотя место укуса требует обработки из-за возможного попадания бактерий.

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Дополнительным признаком обычного ужа является светло-желтые, оранжевые или светло-серые пятна позади головы. В то же время водяной уж таких пятен не имеет и обычно имеет оливково-зеленую окраску, из-за чего его часто ошибочно принимают за гадюку.

Змеи, которых люди видят в водоемах, чаще всего являются именно ужами. Они прекрасно плавают, но не нападают на людей и стараются как можно быстрее убежать, если замечают кого-то рядом.