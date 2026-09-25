Буквально встроенный в скалу: где найти один из самых необычных замков Европы

Европа известна своими старинными замками, но некоторые из них удивляют не роскошными залами или башнями, а самим местоположением. Один из таких замков буквально стал частью скалы, а под ним скрывается система природных пещер и тайных проходов.

Об этой необычной достопримечательности рассказало венгерское издание Startlap.hu.

Где находится замок, ставший частью скалы?

Речь идет о Предямском замке в Словении. Крепость уже более 800 лет стоит в 123-метровой скале и частично встроена прямо в природную пещеру. Из-за этого издалека она выглядит почти как продолжение горы. Именно благодаря такому необычному расположению Предямский замок попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире пещерный замок.

За Предямским замком расположена природная система пещер. В прошлом она была важной частью обороны крепости: через скрытые проходы можно было покидать замок, поддерживать связь с внешним миром и получать необходимые припасы.

Предямский замок в Словении / фото Canva

Почему историю этого замка связывают с рыцарем Робином Гудом?

Самым известным обитателем Предямского замка был рыцарь Эразем Предямский, живший в XV веке. В местных легендах его называют своеобразным словенским Робином Гудом. Особенно известна история об осаде замка. По легенде, Эразем использовал тайные проходы через пещеры, чтобы получать еду, даже когда крепость окружили враги.

Он якобы настолько дерзко вел себя с нападавшими, что посылал им свежие продукты, демонстрируя, что осада его не пугает. В конце концов, согласно легенде, его предал слуга. Он подал нападавшим сигнал в тот момент, когда рыцарь находился в менее защищенной части Предямского замка. Осаждающие выстрелили из пушки и убили Эразема. Отделить факты от легенд сегодня непросто, однако сами подземные ходы под Предямским замком действительно существуют.

Что увидят туристы внутри крепости?

Посетители могут осмотреть оружейную комнату, часовню, средневековую кухню, рыцарский зал и камеру пыток. Главная особенность интерьеров – это сочетание естественной скалы с рукотворными стенами. Так расположение было прежде всего практичным, а не комфортным.

Как выглядит крепость: смотреть видео

Внутри могло быть холодно и сыро, зато скала обеспечивала дополнительную защиту. Под Предямским замком также есть пещера, где обитают летучие мыши. Поэтому пещерную часть открывают только в теплые месяцы, чтобы не беспокоить животных во время зимней спячки. Сам Предямский замок работает круглый год, но часы работы зависят от сезона.

Сколько стоит поездка в замок?

В 2026 году взрослый билет в Предямский замок стоит около 24 евро. Также можно приобрести комбинированный билет в Предямский замок и расположенную неподалеку Постойскую пещеру. Для взрослого он стоит 49,90 евро. Расстояние между двумя достопримечательностями составляет всего около 9 километров. В высокий сезон между ними курсирует шаттл, поездка занимает примерно 20 минут, а билет в обе стороны стоит 2 евро.

Где находится замок: смотреть на картах