Не Париж: этот город в Европе лучше всего подходит для первого путешествия

Первая поездка за границу для каждого туриста оставляет особые воспоминания, поэтому стоит выбирать не только интересное, но и комфортное направление. Тем, кто только начинает знакомиться с путешествиями, стоит обратить внимание на один европейский город.

Лучшей страной для знакомств стала Португалия, пишет Travel + Leisure. Первое место в рейтинге разделили сразу два города – Порту и Лиссабон.

Чем привлекает Порту?

Порту несколько доступнее Лиссабона. Средняя стоимость проживания в отеле здесь составляет 105 долларов, а в Лиссабоне – 135. Туристические эксперты даже пишут, что Португалия создана для того, чтобы впервые увидеть ее летом.

Порту – бюджетное место с терракотовыми крышами и азулежу – традиционной керамической плиткой в голубо-белых тонах. Ею украшают фасады домов и станции метро, поэтому в этом городе ее можно увидеть повсюду.

Город раскинулся вдоль берегов реки Дору, поэтому летом набережная наполняется местными жителями, наслаждающимися вином и невероятным закатом.



Порту – очень красивый город / Фото Pexels

Чем особенный Лиссабон?

Столица Португалии уже несколько дороже, но не менее красива. Лиссабон полон множества домов с пастельными фасадами, а особый шарм городу придают желтые трамваи, курсирующие по узким улочкам.

Город очень фотогеничен и отличается огромным разнообразием цветов, поэтому его даже признали самым красочным городом мира. Лиссабон насчитывает более 2,6 миллиона цветов на фотографиях.

Преимуществом этих двух городов является высокий уровень владения английским языком среди местных жителей.



Лиссабон тоже станет интересным открытием для туристов / Фото Pexels

В Европе также отметили Прагу благодаря историческому центру, удобному для прогулок. Здесь 200 достопримечательностей, которые позволят провести несколько насыщенных дней в городе. Средняя стоимость проживания в отеле составляет 107 долларов за ночь, поэтому столица Чехии гораздо доступнее, чем большинство городов Западной Европы.

В десятку городов для первого знакомства вошли Сеул, Хельсинки, Киото, Мадрид, Будапешт, Вена и Севилья. В этих городах безопасно, комфортно и интересно, поэтому для туристов путешествия в эти города станут познавательными.