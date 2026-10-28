Лето в декабре: 5 направлений, где зимой +20, солнечно и тепло

Короткие дни, холодная погода и желание погреться дома свидетельствуют о приближении холодной и пасмурной зимы. Однако вовсе не обязательно проводить время дома, прячась от дождей и морозов. Зимой можно оказаться там, где царит тепло и солнце.

Для зимнего отпуска подойдут самые разные направления – от золотистых пляжей и старинных городов с колоритными рынками до вулканических гор над субтропическим побережьем, пишет Express.

Куда поехать зимой на отдых?

Эксперт по туризму Стив Витт выбрал несколько лучших направлений, где можно провести отпуск зимой.

Марракеш, Марокко

В зимние месяцы Марокко гораздо приятнее для посещения. Летняя жара уже спадает, а туристов ждет приятное солнце и комфортная температура 20 градусов тепла.

Путешественникам здесь обязательно стоит посетить традиционные базары Марракеша, насладиться мятным чаем во внутреннем дворике риада или послушать уличных артистов на площади Джемаа-эль-Фна.

Эксперт также советует отправиться к атлантическому побережью в Эс-Сувейре или же отдохнуть на пальмовых пляжах Агадира.

Тенерифе, Канарские острова

Большинство туристов планируют отпуск на Тенерифе летом, но, по словам Стива Витта, именно зима – лучшее время для бронирования поездки сюда. Днем здесь температура достигает 20 градусов тепла, поэтому она гораздо комфортнее летней жары.

Доминантой ландшафта острова является гора Тейде, самая высокая вершина Испании,

– отметил эксперт, выделив пешеходные маршруты и панорамные виды Национального парка Тейде.

На Тенерифе рекомендуют прогуляться по улицам с пастельными фасадами особняков Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, что входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Красное море, Египет

Тем, кто хочет по-настоящему согреться, стоит обратить внимание на Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В течение всех зимних месяцев температура в Египте держится на уровне 20 градусов.

Посетители могут открыть для себя дайвинг и сноркелинг, чтобы увидеть подводный мир Красного моря. А вот пустынная местность предложит катание на квадроциклах по дюнам и традиционные прогулки на верблюдах.

Если же в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе вы уже побывали, можно попробовать отдых в Эль-Гуне – специально построенном курорте в 21 километре от Хургады.

Мадейра, Португалия

Остров Мадейра зимой покрыт пышной растительностью, ботаническими садами и отличается мягким климатом, который прекрасно подходит для футболок и шорт.

Здесь туристы могут прогуляться по знаменитым левадам – каменистым водным каналам, пролегающим через вулканические хребты и глубокие долины. В Фуншале путешественники смогут интересно провести время в историческом центре или отдохнуть на вулканических пляжах с черным песком.

Кипр

Зимой температура на Кипре редко опускается ниже 17 градусов тепла.

Помимо известных пляжей, отмеченных Голубым флагом, в старом квартале Пафоса находятся древние захоронения, храмы и укрепления. Археологический парк и Гробница царей – это обязательные для посещения достопримечательности,

– добавил Стив Витт.

Кроме того, туристы могут посетить Никосию – столицу Кипра, которая является единственной в мире столицей, разделенной "Зеленой линией" ООН.