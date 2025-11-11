Темнота поглотит все: 3 лучшие локации для наблюдения Солнечного затмения 2026

Полное Солнечное затмение – это захватывающее явление, которое каждый раз поражает своей красотой. Уже совсем скоро, в 2026 году, состоится это масштабное событие, и мы расскажем, где именно можно будет его наблюдать.

Когда и где можно увидеть полное Солнечное затмение в 2026 году?

12 августа 2026 года состоится полное солнечное затмение – это одно из самых впечатляющих астрономических событий десятилетия. Его путь проляжет через Северный Ледовитый океан, восточную Гренландию, западную Исландию и северную Испанию.

Частичное Солнечное затмение в 2025 в Твизеле (регион Кентербери, Новая Зеландия) / фото Nzherald.co.nz

Испания: затмение будет видно на Майорке, Менорке и Ибице, где фаза полной темноты продлится до двух минут. Наилучшие условия для наблюдения: на побережье Балеарского моря или в горных районах на севере страны, например, вблизи городов Бургос и Сория. В Испании уже готовятся специальные туры, сочетающие наблюдение за затмением с отдыхом и лекциями астрономов.

Исландия: максимальная фаза продлится около двух минут в заливе Брейдафьордур, между Вестфьордами и полуостровом Снефеллснес. Туристы смогут увидеть затмение с вершин ледников или присоединиться к пешим турам вдоль черных пляжей и вулканических ландшафтов.

Гренландия: полная фаза затмения продлится более двух минут на восточном побережье. Лучший способ увидеть событие – это морские путешествия вдоль побережья, откуда открываются невероятные виды ледников и северных морей.

Выбирайте место с хорошим горизонтом и открытым пространством, ведь затмение длится всего несколько минут, поэтому стоит насладиться им по полной.

Как лучше спланировать поездку, чтобы увидеть Солнечное затмение?

Если вы не любите самостоятельно планировать путешествия, можно воспользоваться готовыми турами. Даже для таких событий, как солнечное затмение, существуют специальные предложения, ведь их легко найти на туристических сайтах.

Как пишет WanderYouWay, перед выбором тура или гида обязательно ознакомьтесь с отзывами: они помогут понять, чего ожидать. Стоит учитывать, что не все комментарии объективны, но общая оценка обычно показывает уровень качества.

Если же планируете увидеть солнечное затмение самостоятельно, заранее выберите место, где оно будет видно лучше всего: открытую местность с хорошим горизонтом и минимальным освещением. Обязательно проверьте прогноз погоды, чтобы избежать облачности, и подготовьте специальные очки или солнечный фильтр для безопасного наблюдения.

Какие советы стоит знать во время путешествия?