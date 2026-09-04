Море еще теплое, а жара спадает: когда лучше всего ехать в Одессу в сентябре

Сентябрь может стать хорошим компромиссом для тех, кто хочет еще успеть побывать на море, но уже не желает изнурительной летней жары. В Одессе в начале месяца ожидается до +27 градусов, а температура воды может держаться на уровне около +23 градусов.

24 Канал проанализировал прогноз погоды в Одессе на сентябрь по данным Meteoprog.com и SeaTemperature.in.ua.

Какая будет погода в Одессе в начале сентября?

Первые дни месяца обещают быть самыми летними. 4 сентября столбики термометров покажут около +26 градусов, а 5 – 6 сентября около +25 градусов. Ночи в этот период будут более прохладными, примерно +15 – +17 градусов. После этого температура будет постепенно снижаться.

7 – 8 сентября днем ожидается около +24 градусов, 9 – 10 сентября +23 градуса. Самые высокие показатели снова могут вернуться ближе к середине месяца: 11 сентября прогнозируют +24 градуса, 12 сентября +25, а 13 сентября до +26 градусов.

Будет ли комфортно купаться в море?

Температура воды в Одессе в сентябре в среднем составляет +21,6 градуса. Максимальный показатель достигал +26,2 градуса, а минимальный +16,7 градуса. В начале месяца море обычно самое теплое. По средним показателям за 10 лет к 10 сентября температура снижается до +22,2 градуса.

В середине месяца вода по-прежнему остается относительно теплой: 15 сентября средний показатель составляет около +22 градусов, а 20 сентября +21,1 градуса. Однако ближе к концу сентября море постепенно охлаждается. 25 сентября средняя температура воды составляет около +20,1 градуса, а 30 сентября примерно +19,4 градуса.

В то же время комфортность купания зависит от человека: для кого-то +22 градуса будут вполне приятными, а кому-то такая вода уже покажется прохладной.

Когда лучше всего ехать в Одессу в сентябре?

Если главная цель поездки – это море и пляжный отдых, лучшим вариантом выглядит первая половина сентября. В этот период сочетаются теплое море и достаточно высокая температура воздуха, преимущественно +23 – +27 градусов. Во второй половине месяца погода станет прохладнее, поэтому в этот период поездка больше подойдет для прогулок по городу, отдыха у моря и знакомства с Одессой, чем для полноценного пляжного отдыха.