Подземелья Колизея откроют для посещения: чем они особенные

В Риме провели реконструкцию подземных тоннелей, которые назывались гипогеем. Здесь гладиаторы и животные ждали своего часа перед выходом на арену. Теперь в подземелья смогут попасть посетители.

Реставрация Гипогей продолжалась 10 лет. Ее финансировал итальянский дом моды Tod's.

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Подземелья Колизея

Сеть гипогеумив лежит под ареной амфитеатра. В древности она была невидимой для зрителей. Ее освещали свечами, однако из-за разрушения земли вокруг, туннели частично освещаются солнцем.

Подземные ходы раскопали в 19 веке. Однако сеть ходов была открыта для туристов лишь частично. В течение последних 2 лет более 80 археологов, архитекторов и инженеров были привлечены к проекту реконструкции.

Теперь туристы могут прогуляться по подземным коридорам по специально построенной деревянной платформе, а затем на специальном лифте подняться на арену.

До 2023 года планируется завершить реконструкцию. Здесь должны обустроить высокотехнологичную сцену, на которой будут проводить культурные мероприятия.