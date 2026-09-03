Дешевых авиабилетов может стать меньше: Ryanair бьет тревогу из-за цен на нефть

Ryanair предупредила, что затяжное подорожание нефти может существенно изменить стоимость коротких рейсов в Европе. Лоукостер уже урезал свои планы на 2027 год, а параллельно в отрасли все громче звучат разговоры о новом витке топливного давления.

Как пишет The Independent, компания объяснила свой шаг очень просто: когда топливо дорожает, а у части авиакомпаний нет достаточного страхового запаса, рынок начинает колебаться. Именно поэтому Ryanair снизила прогноз на 2027 год с 216 миллионов до 214 миллионов пассажиров, чтобы сократить использование дорогого незахеджированного топлива (топлива, цену на которое авиакомпания заранее не зафиксировала).

Почему Ryanair сократила свои планы?

В заявлении Ryanair подчеркнула, что в нынешних ценовых условиях это выглядит разумным шагом, ведь зимнее расписание с ноября по март традиционно является убыточным. Поэтому авиакомпания ожидает, что зимний авиатрафик останется примерно на том же уровне по сравнению с прошлым годом.

В то же время лоукостер не скрывает оптимизма в отношении своего положения. Компания сообщила, что около 80% авиатоплива на 2027 год уже захеджировано по цене 67 долларов за баррель, поэтому у Ryanair, по ее мнению, есть хорошие шансы на еще один прибыльный год.

Действительно ли билеты в Европе могут подорожать?

Ryanair прямо заявила, что если высокие цены на нефть сохранятся до 2027 года, то короткие перелеты в Европе существенно подорожают. В компании связывают это с тем, что часть конкурентов имеет более слабую защиту от ценовых скачков и может не справиться с новым давлением на расходы. Для части авиакомпаний вопрос уже стоит не только о прибыльности, но и о самом выживании в этом сезоне.

Что происходит в авиации сейчас?

Рост затрат на авиатопливо уже ударил по отрасли: easyJet, владелец British Airways IAG и Ryanair недавно сообщали о падении прибыли. На этом фоне топливное давление выглядит не как короткая гроза, а как затяжная буря, которая вынуждает авиакомпании пересматривать маршруты, планы и финансовые ожидания.

Отдельно Ryanair отметила, что по-прежнему планирует увеличить летний трафик, то есть в период с апреля по октябрь этого года, более чем на 5% до 145 миллионов пассажиров. Но зимние месяцы, похоже, остаются для отрасли самым уязвимым периодом, когда каждый баррель нефти находит отражение в расписании, тарифах и стратегиях перевозчиков.

Не менее показательна и ситуация в Wizz Air. Ранее компания сообщала об убытке в 50 миллионов евро, что равно примерно 53,8 миллиона долларов США, из-за войны в Иране: ей пришлось отменить рейсы в Тель-Авив в Израиле и другие маршруты на Ближний Восток и на Кипр в марте. В то же время за прошлый месяц пассажиропоток Wizz вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – благодаря увеличению вместимости рейсов.