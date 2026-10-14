Это могут посчитать невежливостью: почему скандинавы не говорят "пожалуйста"

Привычные правила этикета не всегда действуют за границей. В скандинавских странах даже простой заказ кофе может стать для туриста языковым испытанием.

Перед поездкой обычно изучают основные слова на иностранном языке: приветствия, прощания, благодарности и вежливые просьбы. Однако в Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии нет слова, которое полностью соответствовало бы английскому please по значению и употреблению.

Как объясняет BBC, это не означает, что жители Северной Европы пренебрегают хорошими манерами. Просто они привыкли выражать вежливость по-другому. Поэтому туристам стоит обращать внимание не только на слова, но и на интонацию, формулировки и местные правила общения.

Почему в скандинавских языках нет привычного слова "пожалуйста"?

Найти точный эквивалент английского "please" в скандинавских языках непросто. Лингвист Джеймс Пуховски, исследователь норвежского музея письменной культуры Nynorsk Kultursentrum, объясняет, что для понимания местной вежливости нужно учитывать не только слова, но и способ выражения мысли.

Например, в Дании просьбу можно сформулировать с помощью выражения må jeg bede om "могу ли я попросить". В Швеции к просьбе часто добавляют tack "спасибо", а в Норвегии вежливость могут передавать интонацией и улыбкой. Поэтому отсутствие привычного слова не означает, что люди общаются грубо. Они просто используют другие языковые средства, которые местным жителям понятны без дополнительных объяснений.

Означает ли прямолинейность, что скандинавы менее вежливы?

В скандинавских странах ценят эффективность и прямое общение. Преподавательница датского языка Даниэла Гуммельгрен объясняет, что чрезмерная вежливость иногда может казаться неуместной, особенно если лишние слова только затягивают разговор. На местные нормы также влияет эгалитаризм, то есть принцип равенства между людьми.

По словам Пуховского, это заметно в повседневной речи: традиционные формальные обращения вроде Herr и Frue, приблизительные аналоги английских sir и madam, в значительной степени вышли из употребления.

С этими взглядами связан и закон Янте – скандинавская культурная концепция, согласно которой никто не должен считать себя важнее других. Поэтому в общении меньше внимания уделяют формальным признакам статуса, а вежливость передают через формулировки и контекст.

Подобные социальные нормы характерны и для Финляндии, хотя финский язык принадлежит к другой языковой семье, чем датский, шведский, норвежский и исландский.

Язык – это больше, чем слова,

– подчеркивает Пуховский.

Как туристам быть вежливыми без слова "пожалуйста"?

Гуммельгрен советует путешественникам наблюдать за поведением местных жителей и подстраиваться под привычный для конкретной ситуации уровень вежливости. Даже не зная языка, можно обратить внимание на интонацию, жесты и то, как люди общаются с незнакомцами и работниками сферы обслуживания.

Помочь могут и слова благодарности. В шведском и датском языках это tack и tak соответственно, в норвежском и исландском takk, а в финском kiitos. В определенных ситуациях благодарность может выполнять часть функций, которые в английском языке выполняет please.

Но туристам не стоит бояться ошибиться. Никто не будет осуждать посетителя только за то, что он закажет кофе без дополнительного слова благодарности. Более того, чрезмерная вежливость иногда может вызвать удивление.