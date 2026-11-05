Уникальные обезьяны и пляжи мечты: 5 причин, почему стоит посетить Занзибар

Когда привычные европейские курорты уже не вызывают восторга, самое время обратить внимание на экзотические направления. Занзибар – остров в Индийском океане, где африканский колорит сочетается с арабской архитектурой, тропическими лесами и райскими пляжами. Здесь можно не просто наслаждаться морем, но и открывать для себя совершенно незнакомую культуру.

Белоснежные пляжи, бирюзовый океан, экзотическая природа и невероятные закаты – Занзибар обладает всем, чтобы стать местом мечты для отпуска. Но этот остров у побережья Танзании способен удивить не только пейзажами. Туристический путеводитель Lonely Planet назвал пять причин, почему стоит добавить его в свой список путешествий.

Почему стоит посетить Занзибар?

1. Одни из лучших пляжей мира

На Занзибаре расположены одни из лучших пляжей мира с бирюзовым океаном, белоснежным песком и пальмами вокруг. Например, пляж Падже, расположенный на юго-восточном побережье острова, имеет идеальные условия для кайтсерфинга. Матемве – известен длинной береговой линией и спокойной атмосферой. Нунгви – сочетает традиционный образ жизни с современными развлечениями. Тихий пляж Понгве более уединенный и хорошо подходит для отдыха вдали от толп.

Пляж Падже на Занзибаре / Фото OXYGEN

2. Уникальный Каменный город, находящийся под охраной ЮНЕСКО

Каменный город – это исторический центр и душа города Занзибар. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и главной культурной жемчужиной острова. Уникальность Каменного города заключается в его неповторимой архитектуре, сочетающей в себе арабские, персидские, индийские, европейские и африканские влияния. Почти все здания здесь построены из кораллового камня. Кстати, в Каменном городе родился знаменитый музыкант Фредди Меркьюри.

Каменный город на Занзибаре / Фото mehdi33300, Shutterstock

3. Дикая природа национального парка Джозани-Чвака

Это единственное место в мире, где можно увидеть в дикой природе эндемичного занзибарского красного колобуса – обезьяну с яркой рыжей шерстью. Помимо различных видов обезьян, здесь также обитают антилопы, рептилии, питоны, кобры и более 40 видов птиц.



Красный колобус находится под угрозой исчезновения / Фото SanderMeertins, Shutterstock

4. Плантации пряностей

Занзибар часто называют "Островом специй", ведь на нем веками выращивали пряности и экспортировали их. Сегодня туристы могут посетить фермы пряностей, увидеть густые зеленые насаждения и узнать, как растет и как выглядит кора корицы или стручки ванили. Во время экскурсии обычно разрешается трогать растения, нюхать их и пробовать свежие тропические фрукты.

5. Уникальные возможности для дайвинга

Северо-восточное побережье Занзибара предлагает прекрасные возможности для дайвинга и сноркелинга. Здесь есть богатый коралловый риф с разнообразными морскими обитателями, затонувшие корабли и т. д. При этом средняя температура Индийского океана в этой части колеблется в пределах комфортных +27 градусов.



Индийский океан / Фото mehdi33300, Shutterstock

Занзибар – это гораздо больше, чем просто курорт для пляжного отдыха. Он сочетает в себе природу, историю, местные традиции и возможности для приключений, поэтому здесь не придется ограничиваться только отдыхом у океана.