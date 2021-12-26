Почему "правило 3 секунд" никогда не действует в самолете и отеле

У каждого, не только неловкого человека, случаются ситуации, когда что-то выпадает из рук. Обычно тогда действует "правило трех секунд" – если падает еда и лежит на полу менее трех секунд, то ее можно потреблять.

И хотя ученые выражают сомнения в правдивости этой теории, люди продолжают применять ее. Однако существуют места, где не следует соблюдать "правила 3 ​​секунды".

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Правило 3 секунд никогда не действует:

В самолете

Так, первое место, где никогда не следует применять теорию – ковер в самолете.

На первый взгляд, они чисты, к тому же считается, что их пылесосят после рейса. Но на самом деле моют ковры не чаще каждых 35 – 40 дней, когда самолеты убирают более комплексно.

Дело в том, что люди не только ходят по нему в обуви целый день, но и заходят и выходят из туалета, где моча часто разбрызгивается на пол.

Если турист убежден, что место под его сиденьем может быть достаточно чистым, лучше подумать еще раз.

Люди вообще отвратительны в самолетах – однажды я нашла человеческие фекалии под сиденьем,

– рассказала бывшая стюардесса на Reddit.

Другой член экипажа заявил, что однажды у пассажира была диарея, которая затопила унитаз и просочилась в ковер в проходе.

Также на одном из рейсов авиакомпании Saudi Arabian Airlines дверь в туалет снизу была закрыта мокрым полотенцем, после того как он начал переливаться в салон.

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В гостинице

Самолет – не единственное место, где "правило трех секунд" бездействует.

Джейкоб Томски, проработавший в гостиничном бизнесе десять лет, уверяет, что ковры – это самая грязная часть номера в отеле.

Да, их пылесосят, но они почти никогда не получают шампунь и глубокую чистку, поскольку в комнатах постоянно находятся люди,

– подчеркнул он.

По его словам, ковры требуют более должной очистки, чем что угодно.

Поэтому, не стоит думать, что поверхности достаточно чисты для того, чтобы действовало "правило трех секунд". И речь не только о коврах в самолете или отеле!