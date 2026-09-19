За что не стоит переплачивать в Париже: украинка назвала 5 вещей, которые не стоят своих денег

Париж – это дорогой город, а некоторые популярные среди туристов покупки и услуги могут стоить значительно дороже, чем можно было бы ожидать.

Украинка darinka_in_paris, которая учится и работает во французской столице, рассказала, почему, по ее мнению, точно не стоит переплачивать.

Почему сувениры возле Эйфелевой башни лучше не покупать?

Сувениры возле Эйфелевой башни почти всегда стоят очень дорого. Такие же вещи можно найти, если немного отойти от центра, но заплатить за них меньше. Поэтому не обязательно покупать сувенир непосредственно возле главной достопримечательности Парижа только из-за его расположения.

Почему не стоит брать такси из аэропорта?

Такси из аэропорта может обойтись очень дорого. Украинка советует учитывать, что из каждого аэропорта есть транспорт, который позволяет добраться до города дешевле и быстрее. Поэтому перед поездкой стоит проверить альтернативные варианты трансфера, а не сразу выбирать такси.

Почему не стоит есть возле туристических достопримечательностей?

Рестораны и кафе возле популярных достопримечательностей могут иметь цены примерно в два раза выше. При этом, по словам девушки, еда там не обязательно будет вкусной. Конечно, у всех разные вкусы, однако девушка заметила, что в некоторых таких заведениях ей было невкусно. Поэтому она советует немного отойти от центра: там можно найти рестораны с нормальными ценами и более вкусной едой.

Почему кофе и матча в Париже могут разочаровать?

Кофе и матча, по словам девушки, в Париже часто стоят неоправданно дорого. К тому же в большинстве случаев кофе ей не нравится. Поэтому лучше не покупать напиток в первом попавшемся месте, а поискать хорошие заведения, где цена соответствует качеству.

Стоит ли тратиться на суши?

Еще одна категория, за которую, по мнению девушки, в Париже часто приходится переплачивать, – это суши. Они могут стоить значительно дороже, чем в Украине, но при этом не сравниться с украинскими заведениями по вкусу. Если же хочется вкусных суши, украинка советует выбирать рестораны, где японскую кухню готовят японцы.