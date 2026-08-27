В подвале и без окон: есть одна категория номеров, которую лучше не бронировать в отелях

Многие люди стараются забронировать отпуск по максимально выгодной цене. Отели же предлагают номера разных категорий, и на первый взгляд разница между ними может показаться не слишком существенной: зачем переплачивать за ту же кровать, если в номере планируете только ночевать? Но очень часто самая низкая цена имеет вполне конкретную причину.

Туристический агент @polozova88 назвала одну категорию номеров в отелях, которую она никогда не бронирует для себя. Экономия в этом случае может полностью испортить впечатления.

Какой номер лучше не бронировать в отеле?

Речь идет о категории номеров promo room – это самый дешевый номер в отеле, который имеет меньшую площадь, худший вид из окна, расположение на первом или цокольном этаже или удаленность от лифта. Таких номеров в отелях не много, и их предлагают туристам по сниженной цене.

Да, они самые дешевые, но есть нюанс. Эта категория номеров может находиться на -1 этаже, номер может быть без окон. А если окно есть, то из него может открываться вид на соседний отель или стену. Отели продают эти номера как остаточные. Лучше бронировать номера стандарт или более высокой категории,

– пояснила турагент.

Promo room еще называют "мини-версией стандарта", и он действительно значительно хуже обычного номера. Если вы останавливаетесь в отеле всего на несколько ночей и вообще не планируете проводить в нем время, тогда экономия может быть оправданной. Но если вы прилетели в отпуск на море и планируете отдыхать в номере и долго спать, тогда экономить не стоит.

Турагент рассказала о самой плохой категории номеров в отелях: видео

Как выбрать хороший отель для отпуска?

Ранее опытные украинские турагентки рассказали 24 Каналу на что следует обращать внимание при бронировании действительно хорошего отеля для отдыха. Во-первых, не стоит верить всем отзывам – их нужно фильтровать. Если предыдущие туристы пишут, что все было плохо, но не объясняют, что именно, то такие отзывы не стоит принимать за чистую монету. Во-вторых, важно проверять расположение отеля на Google Maps. Так вы сможете понять, каково на самом деле расстояние до моря и есть ли поблизости инфраструктура.

В-третьих, важно обратить внимание на дату последней реновации. Если отель старый и ремонта давно не было, то фотографии номера на сайте и в реальности могут сильно отличаться.