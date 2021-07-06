Пляжи Украины с голубым флагом: список и карта

6 июля 2021 , 17:15
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Blue Flag

Знак отличия "Голубой флаг" свидетельствует о том, что пляж соответствует мировым экологическим и инфраструктурным стандартам. В Украине есть целых 18 пляжей, которые гордятся наградой Blue Flag.

Причем в списке пляжей с "Голубым флагом" есть как морские, так и речные побережья. К тому же одно из них расположено в оккупированном Крыму.

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Что такое "Голубой флаг"

Это международный экологический сертификат. Его выдают пляжам и маринам, которые отвечают определенным требованиям.

Всего существует 32 критерия, которые оценивают:

  • экологическое состояние акватории в районе пляжа,
  • качество сервиса,
  • доступность для разных категорий населения,
  • много других факторов.

Важно то, что получив однажды флажок, пляж не становится автоматически "хорошим" навсегда. Его качество проверяют перед началом каждого нового сезона. Так, в этом году в программе принимают участие более 4,5 тысяч пляжей в 45 странах мира.


Пляжи с "Голубым флагом" в мире / Скриншот

Пляжи "Голубого флага" в Украине

По состоянию на июль 2021 года награду "Голубой флаг" в Украине имеют 18 пляжей. Из них на морском побережье расположены 8. Для сравнения, в ОАЭ таких 17, в Польше – 24, а в Черногории – 37.


Карта пляжей с "Голубым флагом" / Скриншот

Речные пляжи:

В Киевской области:

  • пляж в Пуще-Водице;
  • пляж на Троещине;
  • пляж "Черторой";
  • "Радуга" на Никольской Слободке;
  • пляж "Молодежный";
  • "Венеция";
  • "Детский";
  • "Золотой" пляж;
  • "Галера" в Галерном заливе.

В Днепропетровской области:

  • пляж Good Zone в поселке Песчанка.

Морские пляжи:

В Одесской области:

  • пляж Caleton в Одессе на Французском бульваре;
  • Yacht beach в Фонтанке в Одессе;
  • Пляж Ruta Resort в Затоке;
  • центральный городской пляж Черноморска.

В Херсонской области:

  • пляж базы отдыха "Чайка-1" в селе Геническая Горка;
  • пляж отдыха комплекса "Арабатка.club";
  • Центральный пляж в селе Счастливцево.

В оккупированном Крыму:

  • Массандровский пляж в Ялте.
Важно! Спасатели призывают украинцев быть внимательными и осторожными во время отдыха на водоемах. Только с начала лета в Украине утонули около 200 человек, 24 из них – дети.
Автор: Вероніка Климська