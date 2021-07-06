Причем в списке пляжей с "Голубым флагом" есть как морские, так и речные побережья. К тому же одно из них расположено в оккупированном Крыму.
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Что такое "Голубой флаг"
Это международный экологический сертификат. Его выдают пляжам и маринам, которые отвечают определенным требованиям.
Всего существует 32 критерия, которые оценивают:
- экологическое состояние акватории в районе пляжа,
- качество сервиса,
- доступность для разных категорий населения,
- много других факторов.
Важно то, что получив однажды флажок, пляж не становится автоматически "хорошим" навсегда. Его качество проверяют перед началом каждого нового сезона. Так, в этом году в программе принимают участие более 4,5 тысяч пляжей в 45 странах мира.
Пляжи с "Голубым флагом" в мире / Скриншот
Пляжи "Голубого флага" в Украине
По состоянию на июль 2021 года награду "Голубой флаг" в Украине имеют 18 пляжей. Из них на морском побережье расположены 8. Для сравнения, в ОАЭ таких 17, в Польше – 24, а в Черногории – 37.
Карта пляжей с "Голубым флагом" / Скриншот
Речные пляжи:
В Киевской области:
- пляж в Пуще-Водице;
- пляж на Троещине;
- пляж "Черторой";
- "Радуга" на Никольской Слободке;
- пляж "Молодежный";
- "Венеция";
- "Детский";
- "Золотой" пляж;
- "Галера" в Галерном заливе.
В Днепропетровской области:
- пляж Good Zone в поселке Песчанка.
Морские пляжи:
В Одесской области:
- пляж Caleton в Одессе на Французском бульваре;
- Yacht beach в Фонтанке в Одессе;
- Пляж Ruta Resort в Затоке;
- центральный городской пляж Черноморска.
В Херсонской области:
- пляж базы отдыха "Чайка-1" в селе Геническая Горка;
- пляж отдыха комплекса "Арабатка.club";
- Центральный пляж в селе Счастливцево.
В оккупированном Крыму:
- Массандровский пляж в Ялте.