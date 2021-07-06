Причем в списке пляжей с "Голубым флагом" есть как морские, так и речные побережья. К тому же одно из них расположено в оккупированном Крыму.

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Что такое "Голубой флаг"

Это международный экологический сертификат. Его выдают пляжам и маринам, которые отвечают определенным требованиям.

Всего существует 32 критерия, которые оценивают:

экологическое состояние акватории в районе пляжа,

качество сервиса,

доступность для разных категорий населения,

много других факторов.

Важно то, что получив однажды флажок, пляж не становится автоматически "хорошим" навсегда. Его качество проверяют перед началом каждого нового сезона. Так, в этом году в программе принимают участие более 4,5 тысяч пляжей в 45 странах мира.



Пляжи с "Голубым флагом" в мире / Скриншот

Пляжи "Голубого флага" в Украине

По состоянию на июль 2021 года награду "Голубой флаг" в Украине имеют 18 пляжей. Из них на морском побережье расположены 8. Для сравнения, в ОАЭ таких 17, в Польше – 24, а в Черногории – 37.



Карта пляжей с "Голубым флагом" / Скриншот

Речные пляжи:

В Киевской области:

пляж в Пуще-Водице;

пляж на Троещине;

пляж "Черторой";

"Радуга" на Никольской Слободке;

пляж "Молодежный";

"Венеция";

"Детский";

"Золотой" пляж;

"Галера" в Галерном заливе.

В Днепропетровской области:

пляж Good Zone в поселке Песчанка.

Морские пляжи:

В Одесской области:

пляж Caleton в Одессе на Французском бульваре;

Yacht beach в Фонтанке в Одессе;

Пляж Ruta Resort в Затоке;

центральный городской пляж Черноморска.

В Херсонской области:

пляж базы отдыха "Чайка-1" в селе Геническая Горка;

пляж отдыха комплекса "Арабатка.club";

Центральный пляж в селе Счастливцево.

В оккупированном Крыму:

Массандровский пляж в Ялте.

Важно! Спасатели призывают украинцев быть внимательными и осторожными во время отдыха на водоемах. Только с начала лета в Украине утонули около 200 человек, 24 из них – дети.