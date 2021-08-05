С плавниками, но не дельфины: на пляже Ирландии акулы купилась вместе с людьми – жуткое видео

На пляже Ирландии отдыхающие заметили 2 акул, плавающих среди людей недалеко от берега. Они увидели животных и начали понемногу выходить из воды.

К счастью, никто не пострадал. Все вернулись из воды здоровыми и целыми.

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Акулы на пляже

Инцидент произошел на берегу залива Ким в Ирландии. Два огромных плавника морских хищников показались вблизи группы людей, которые купались. Они начали пятиться и быстро покинули воду, а вот акулы поплавали несколько минут, развлекая всех. Большинство отдыхающих на пляже снимали этот исторический момент.

Эти хищники имеют до 10 метров в длину. Они питаются планктоном, поэтому не представляют угрозы для людей, сообщает радио MAXIMUM.

Купание с акулами: видео

Сняла "пришествие акул" девушка, которая ведет профессиональный парикмахерский блог. Однако этот момент отдыха она решила показать всем своим подписчикам. Сейчас ролик собрал более 300 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает расти.