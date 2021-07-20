На побережье Азовского моря подтянули строительную технику: она зачищает пляж от мертвых медуз

В Приморском Посаде заметили тяжелую строительную технику на побережье. Она расчищает пляж от тел мертвых медуз, которые мешают отдыхающим зайти в воду.

Зачистку выполняют грейдером. Видео "уборка" сняли отдыхающие.

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Как избавляются медуз на побережье

Берег курортного села в Мелитопольском районе завален медузами, как и все побережье Азовского моря. Чтобы почистить пляж, власть применила грейдер. Насколько действенным будет такая "уборка" – покажет время и количество отдыхающих на курорте.

Как избавляются медуз: видео

От нашествия Черноморских медуз в Азовское море страдают все курортные поселки на побережье Запорожской области. Недавно отдыхающие в Лазурном и Кирилловке жаловались, что вода в море напоминает кисель. От морских жителей страдают и дети – девочка получила ужасные ожоги.

Но специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря уверяют, что ситуация – вполне естественная, а увеличение количества медуз связано с их миграцией из Черного в Азовское море.