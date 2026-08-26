Стена прямо в море: в Италии есть пляж, где мужчины и женщины могут отдыхать только отдельно

Представьте себе пляж, где вместо привычной линии шезлонгов или зонтиков границу между отдыхающими обозначает настоящая стена. Она уходит прямо в воду и уже более века определяет, с какой стороны могут купаться мужчины, а с какой женщины.

Речь идет о пляже Pedocin в Триесте, официальное название которого Alla Lanterna. Его особенность заметна еще издалека: зоны для купания мужчин и женщин разделяет длинная стена, уходящая в море. Но, несмотря на свой старомодный вид, пляж не превратился в музей прошлого: сюда и сегодня приходят местные жители и туристы.

Почему пляж в Триесте до сих пор разделен на мужскую и женскую части?

Pedocin открыли еще в 1903 году, когда разделение пляжей по половому признаку было обычной практикой. В большинстве европейских городов такие правила давно остались в прошлом, однако в Триесте традиция сохранилась. Главная особенность пляжа – это 74-метровая стена, которая тянется прямо в море.

С одной стороны расположена женская часть, с другой мужская. Для каждой секции предусмотрен отдельный вход. Интересно, что местные жители не воспринимают это правило как неудобство. Наоборот, многие считают Педочин особенным местом, которое стало частью городской истории и повседневной жизни.

Как выглядит пляж: смотреть видео

В июне 2026 года пляж оказался в центре внимания из-за спора вокруг стены, инициированного туристом. Однако для постоянных посетителей она остается важной частью Pedocin.

Несмотря на необычное правило, атмосфера на пляже оказалась совсем не строгой. Наоборот: женская часть Pedocin описывается как очень непринужденное место, где отдыхают люди разного возраста. Здесь можно встретить мам с дочерьми, бабушек с внуками, подруг разных поколений и молодых посетительниц.

Часть женщин загорает топлес или в очень открытых купальниках, но при этом никто не выглядит особенно обеспокоенным тем, как его оценивают окружающие. Именно это ощущение свободы от чужих взглядов посетители называют одним из главных преимуществ Педоцина. Здесь можно спокойно плавать, загорать или просто проводить время у воды, не задумываясь о том, как выглядишь со стороны.

В то же время полного разделения в воде нет. В определенной зоне, где установлена веревка, посетители могут свободно смешиваться. Поэтому мужчины и женщины не изолированы друг от друга полностью.

Почему местные жители так ценят Pedocin?

Одна из причин популярности пляжа его простота. Вход сюда стоит всего 1,20 евро, а неподалеку работает бар. Именно там могут встречаться посетители обеих частей пляжа. Для туристов Pedocin может быть необычной достопримечательностью Триеста, однако для местных жителей это прежде всего привычное место для отдыха. Люди приходят сюда, чтобы быстро искупаться, провести время у воды или просто встретить знакомых.

Пляж также отличается особой социальной атмосферой. Постоянные посетители хорошо знают друг друга, а на территории есть свои завсегдатаи, которые ревностно относятся к любимым местам. В то же время новички также могут найти здесь свое место.

Показательно, что не все жители Триеста считают Педочин самым красивым пляжем города. На побережье вокруг есть немало других вариантов для купания и отдыха. Однако именно этот пляж остается особенным благодаря своей истории и атмосфере.