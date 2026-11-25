Пилоты "Формулы-1" привыкли к особым условиям путешествий. Из-за насыщенного календаря соревнований они часто пользуются частными самолетами или чартерными рейсами, чтобы быстро добраться из одной страны в другую. Впрочем, туристке посчастливилось встретить одного из гонщиков в эконом-классе.

Путешественница сразу поделилась этой неожиданностью в соцсети. В треде @chervona.guma речь идет о пилоте Франко Колапинто, который летел вместе с другими пассажирами во время одного из рейсов.

На каком рейсе туристка встретила пилота "Формулы-1"?

После Гран-при Лас-Вегаса аргентинский автогонщик команды Alpine отправился в обычный коммерческий рейс. Одна из пассажирок узнала пилота и опубликовала фото в социальных сетях.

Представьте: вы покупаете самый дешевый билет на самолет, заходите в салон, а рядом с вами летит пилот "Формулы-1". А кому-то и представлять не нужно, потому что Франко Колапинто буквально так и летел,

– говорится в посте.

Туристка обратила внимание не только на сам факт путешествия гонщика в эконом-классе, но и на необычную ручную кладь. Франко взял с собой гоночный шлем, который использует во время соревнований.

По словам путешественницы, в аэропорту его зачли как третью единицу багажа. Чтобы не платить за дополнительное место для вещей, Колапинто даже пришлось надеть шлем во время посадки. Уже в салоне самолета он держал его на коленях на протяжении всего полета.

Что известно о Франко Колапинто?

Франко Колапинто – аргентинский автогонщик, родившийся 27 мая 2003 года в Буэнос-Айресе. В "Формуле-1" парень дебютировал в 2024 году в составе Williams, а впоследствии стал пилотом французской команды Alpine.

Мало кто знает, что на самом деле Колапинто имеет украинские корни по материнской линии. Его мама Андреа Трофимчук происходит из семьи, предки которой жили на Волыни. В 1938 году они эмигрировали в Аргентину.

В 2024 году в своем Твиттере гонщик подтвердил свои украинские корни, добавив подпись: "Держись, Украина".