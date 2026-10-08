Зима, а вы на пляже: в этой стране в холодные месяцы можно купаться и загорать

С наступлением холодного времени года многие путешественники планируют отпуск в тех местах, где хотя бы на несколько дней можно забыть о морозе и пасмурной погоде. Обычно для зимнего отдыха туристы выбирают Египет, но есть еще один вариант, на который стоит обратить внимание в этом году.

Зимой можно отправиться на Канарские острова, пишет Travel Off Path. Они расположены у побережья северо-западной Африки, но принадлежат Испании.

Почему Канарские острова привлекательны?

Архипелаг сочетает в себе европейскую культуру и мягкий климат, поэтому его называют вечной весной. В зимние месяцы, с декабря по март, дневная температура здесь держится примерно на уровне 22–24 градусов. Именно поэтому Канарские острова считаются одним из самых теплых пляжных направлений Европы зимой.

Это направление для отдыха идеально подойдет тем, кто не хочет ограничиваться только отдыхом у моря. Туристы здесь имеют возможность прогуливаться по старинным улочкам, пробовать разнообразные испанские блюда, пить местное вино и проводить дни на живописных пляжах.

Преимуществом Канарских островов является соотношение цены и качества. Поскольку архипелаг является частью Испании, здесь можно наслаждаться местной кухней и напитками без типичных для больших курортов наценок.

Если не питаться в самых туристических заведениях и выбирать рестораны и кафе, популярные среди местных жителей, неделя отдыха не потребует большого бюджета.

Чтобы в полной мере насладиться солнцем, морем и местной атмосферой, предлагаем рассмотреть три места на Канарских островах, которые заслуживают внимания туристов.

Плайя-де-Лас-Тереситас

Сюда стоит отправиться тем, кто мечтает о классическом пляжном отдыхе с золотистым песком. Это большой пляж в форме полумесяца, а его особенностью является песок, привезенный из пустыни Сахара.

Океан здесь защищен искусственным рифом, поэтому вода остается спокойной и ровной. Пляж идеально подходит для отдыха у воды. Туристы могут арендовать зонтик и провести здесь целый день.

Исторический район Вегета

Канарские острова могут заинтересовать не только любителей пляжного отдыха. На Гран-Канарии стоит посетить Вегету – исторический район с узкими мощеными улочками, старинными площадями, каменными соборами и уютными внутренними двориками.

Архитектура здесь действительно впечатляет. Вегета стала одним из первых примеров испанской колониальной застройки, которая впоследствии повлияла на архитектуру городов Америки. Поэтому прогулка здесь позволяет увидеть совершенно другую сторону Канарских островов, не похожую на обычный пляжный курорт.

Дюны Маспаломас

Еще одно место, которое стоит добавить в маршрут, расположено на южном побережье Гран-Канарии. Дюны Маспаломас – это природный заповедник с огромными холмами золотистого песка, простирающимися рядом с голубым океаном.

Сочетание золотистого песка, океана и солнечного неба делает это место одним из самых впечатляющих на острове.